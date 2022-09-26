  • USD: 18,43 - 18,46
  • EURO: 17,79 - 17,82
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

HDP'li Gergerlioğlu'ndan İYİ Parti'ye 'bakanlık' salvosu: Siz kim oluyorsunuz biz bakanlık da alırız başbakanlık da

6'lı masanın 7'nci üyesi HDP'nin Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu, CHP'li Gürsel Tekin'in HDP'ye bakanlık sözü vermesinin ardından başlayan tartışmalara ilişkin açıklamalarda bulundu. HDP'ye bakanlık vaadine karşı çıkan İYİ Parti'ye tepki gösteren Gergerlioğlu, "Siz kim oluyorsunuz da bu toprakların 3'üncü büyük partisine 'Bakanlık verilemez' diyebiliyorsunuz?" dedi. Gergerlioğlu, "Buradan bilsinler ki HDP'ye bakanlık da verilir, HDP başbakanlığı da alır, yarın öbür gün cumhurbaşkanlığını da alır." dedi.

HDP'li Gergerlioğlu'ndan İYİ Parti'ye 'bakanlık' salvosu: Siz kim oluyorsunuz biz bakanlık da alırız başbakanlık da
Ekleme: 26.09.2022 - 14:15 Güncelleme: 26.09.2022 - 14:32 / Editör: Ozge Selin
HDP'li Gergerlioğlu'ndan İYİ Parti'ye 'bakanlık' salvosu: Siz kim oluyorsunuz biz bakanlık da alırız başbakanlık da
Geçtiğimiz günlerde katıldığı canlı yayında 'İktidar olursanız HDP'ye bakanlık verecek misiniz?' sorusuna, 'HDP'ye elbette bakanlık verilebilir' diye cevap veren CHP İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin yeni bir tartışmanın fitilini ateşlemişti. Tekin'in bu sözleri büyük tepki çekerken HDP Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'ndan konuya ilişkin açıklama geldi.

6'lı masanın 7'nci üyesi HDP'nin Kocaeli vekili Gergerlioğlu, HDP'ye bakanlık vaadine karşı çıkan kesime tepki gösterdi.

'SİZ KİM OLUYORSUNUZ?'
Partisinin Bursa Osmangazi ilçe kongresinde konuşan Gergerlioğlu, şu ifadeleri kullandı:

'Bize bir takım sözler söylüyorlar. Bir milletvekilinin gündem etmesiyle biliyorsunuz bir bakanlık tartışması başladı. 'HDP'ye bakanlık verilebilir mi, verilemez mi?' Siz kim oluyorsunuz da bu toprakların 3'üncü büyük partisine 'Bakanlık verilemez' diyebiliyorsunuz? Anlamak mümkün değil.

'HDP CUMHURBAŞKANLIĞI DA ALIR'
Bakın bunu garip karşılayanlar, partimizi garip karşılayanlar siyaseti çözümsüzlük yoluna itenlerdir. Birisi 'HDP'ye bakanlık verilebilir' demiş kıyameti koparıyolar. Buradan bilsinler ki HDP'ye bakanlık da verilir, başbakanlığı da alır, yarın öbür gün cumhurbaşkanlığı da alır.'
Başkan Erdoğan'dan Kabine Toplantısı sonrası önemli açıklamalar!
Yunanistan'ın Ege'deki ihlalleri sonrası Türkiye harekete geçti: Yunan büyükelçi Dışişleri Bakanlığı'na çağırıldı
Göksu’dan İmamoğlu ile Yavaş’a gönderme: Beceriksizlikte birbirleriyle yarışıyorlar
Dikkat çeken iddia: Protestolardan çekinen Putin gizli sarayına kaçtı
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'ndan Japonya'ya 'SİHA' mesajı: Memnuniyetle karşılarız
Kritik toplantı! Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Genelkurmay Başkanı Güler ve kuvvet komutanlarıyla görüştü
Mehmet Ali Çelebi’den CHP'ye zehir zemberek sözler: İşte bu yüzden Cumhur İttifakı dedim
AK Parti'li Mahir Ünal duyurdu: Cumhurbaşkanı Erdoğan 28 Ekim'de açıklayacak
Ali Babacan'dan Kılıçdaroğlu'nun adaylık çıkışına ilk yorum
Kabine Toplantısı kritik kararlar için toplanıyor; EYT'liler, destek ödemeleri ve TOKİ...
MİT'ten PKK'ya üst düzey darbe! Sözde sorumlu Mehmet Akyol etkisiz hale getirildi
Ege ihlalleri sonrası Yunan basınından yeni provokasyon! Şimdi de Türk İHA'larına kafayı taktılar
HDP'li Gergerlioğlu'ndan İYİ Parti'ye 'bakanlık' salvosu: Siz kim oluyorsunuz biz bakanlık da alırız başbakanlık da
MHP’li Erkan Akçay: EYT, yeni yılın ilk haftası Meclis'ten geçer
İBB tadilatına başladığı üst geçidi kaderine terk etti: Aylardır çalışma yapılmıyor
OECD Türkiye ekonomisi için büyüme tahminini yükseltti, enflasyon beklentisini düşürdü
Diyanetten, 'müftülere oy toplama talimatı verildiği iddiası'nı içeren haber için suç duyurusu
Nureddin Nebati: Enflasyonu yeneceğiz
Kemal Kılıçdaroğlu'ndan CHP'ye konuşma uyarısı
İtalya'da seçimlerden birinci çıkan Giorgia Meloni bir ilke imza atacak! İşte yeni dönemin şifreleri
Bakımevinde dehşet! 20 yaşında genci üzerine oturarak öldürdüler!

Bakımevinde dehşet! 20 yaşında genci üzerine oturarak öldürdüler!

Sapık okul müdüründen yardımcısına cinsel taciz: Ben senin tazmanya canavarınım!

Sapık okul müdüründen yardımcısına cinsel taciz: Ben senin tazmanya canavarınım!

Emir bebek eşcinsel aileden alındı

Emir bebek eşcinsel aileden alındı

Yaz havası geri geliyor: Sıcaklıklar altı derece birden artacak

Yaz havası geri geliyor: Sıcaklıklar altı derece birden artacak

2022'de Android 13 güncellemesi alacak Samsung modelleri

2022'de Android 13 güncellemesi alacak Samsung modelleri

Tesla, insansı robotunu 30 Eylül'de sergileyecek

Tesla, insansı robotunu 30 Eylül'de sergileyecek