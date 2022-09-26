Göksu’dan İmamoğlu ile Yavaş’a gönderme: Beceriksizlikte birbirleriyle yarışıyorlar

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB) Başkanı Mansur Yavaş'ın göreve geldiklerinden bugüne kadar ki belediyecilik anlayışına dikkat çeken İBB AK Parti Grup Başkanvekili ve Esenler Belediye Başkanı Mehmet Tevfik Göksu iki şehrin metrolarındaki kimi arızalarla ilgili bir paylaşım yaptı.Göksu, İstanbul ve Ankara'daki metrolardaki arızalı yürüyen merdivenlerin fotoğraflarını sosyal medyada paylaşarak her iki şehrin belediye başkanına bir gönderme yaptı. Göksu sosyal medyadan yaptığı göndermede 'İşte CHP Belediyeciliği bu! Beceriksizlikte birbirleriyle yarışıyorlar…' ifadelerini kullandı.İstanbul ve Ankara metrolarındaki yürüyen merdivenlerde ya da asansörlerdeki arızalarla ilgili sosyal medya kullanıcıları da şikâyetlerini çektikleri fotoğraf kareleriyle sosyal medyada dile getiriyor.