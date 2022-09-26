Göksu’dan İmamoğlu ile Yavaş’a gönderme: Beceriksizlikte birbirleriyle yarışıyorlar
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve ABB Başkanı Mansur Yavaş’ın belediyecilik anlayışına dikkat çeken İBB AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Tevfik Göksu, İstanbul ve Ankara metrolarındaki arızalı yürüyen merdivenlerin fotoğraflarını sosyal medyada paylaşarak her iki belediye başkanına gönderme yaptı
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB) Başkanı Mansur Yavaş'ın göreve geldiklerinden bugüne kadar ki belediyecilik anlayışına dikkat çeken İBB AK Parti Grup Başkanvekili ve Esenler Belediye Başkanı Mehmet Tevfik Göksu iki şehrin metrolarındaki kimi arızalarla ilgili bir paylaşım yaptı.
'İŞTE CHP BELEDİYECİLİĞİ BU!'
Göksu, İstanbul ve Ankara'daki metrolardaki arızalı yürüyen merdivenlerin fotoğraflarını sosyal medyada paylaşarak her iki şehrin belediye başkanına bir gönderme yaptı. Göksu sosyal medyadan yaptığı göndermede 'İşte CHP Belediyeciliği bu! Beceriksizlikte birbirleriyle yarışıyorlar…' ifadelerini kullandı.
VATANDAŞLAR ŞİKÂYETÇİ!
İstanbul ve Ankara metrolarındaki yürüyen merdivenlerde ya da asansörlerdeki arızalarla ilgili sosyal medya kullanıcıları da şikâyetlerini çektikleri fotoğraf kareleriyle sosyal medyada dile getiriyor.