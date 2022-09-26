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Dünya Müslüman Alimler Birliğinin kurucusu Karadavi'nin cenazesi yarın Doha'da toprağa verilecek

Dünya Müslüman Alimler Birliğinin 96 yaşında vefat eden kurucu başkanı Mısırlı alim Yusuf el-Karadavi, yarın Katar'ın başkenti Doha'da son yolculuğuna uğurlanacak.

Ekleme: 26.09.2022 - 19:40 Güncelleme: 26.09.2022 - 19:41 / Editör: Ozge Selin
Dünya Müslüman Alimler Birliğinin kurucusu Karadavi'nin cenazesi yarın Doha'da toprağa verilecek
İslam alimi Karadavi'nin vefat haberini 2018'e kadar başkanlığını yürüttüğü Dünya Müslüman Alimler Birliği duyurdu.

Birliğin açıklamasında, "Ömrünü, İslam'ın hükümlerini açıklamaya adayan Dünya Müslüman Alimler Birliğinin kurucu başkanı Yusuf el-Karadavi, Hakk'ın rahmetine kavuştu." ifadesine yer verildi.

Açıklamada, Karadavi'nin cenazesinin yarın ikindi vakti Katar'ın başkenti Doha'daki Muhammed bin Abdulvehhab Camisi'nde kılınacak namazın ardından Meseymir Kabristanı'nda toprağa verileceği kaydedildi.

MISIRLI ALİM KARADAVİ KİMDİR?

Eylül 1926'da Mısır'da dünyaya gelen Karadavi, Kur'an-ı Kerim hafızlığı ve dini eğitiminin ardından Ezher Üniversitesine devam etti.

Mısır'daki Müslüman Kardeşler Teşkilatına (İhvan) yakınlığıyla bilinen Karadavi, küçük yaşlardan itibaren camilerde hutbe ve dini dersler verdi.

Ezher Üniversitesi Usûlüddin Fakültesi, Kur'ân ve Sünnet İlimleri Bölümünde yüksek lisansını tamamlayan Karadavi, 1973'te "Zekât ve Zekâtın Toplumsal Sorunların Çözümündeki Yeri" başlıklı teziyle doktorasını tamamladı.


Katar Üniversitesi İslami İlimler Fakültesinde bölüm başkanlığı yapan Karadavi, 1977'den 1990'a kadar İslami İlimler Fakültesi Dekanlığı görevinde bulundu.

Karadavi, 1990-1991'de Cezayir'deki üniversitelerde eğitim çalışmalarında bulunduktan sonra Katar'daki Sünnet ve Siyer Araştırmaları Merkezinin başkanlığını üstlendi.

DÜNYA MÜSLÜMAN ALİMLER BİRLİĞİ BAŞKANLIĞI

Dünya Müslüman Alimler Birliğinin kurulduğu 2004'ten itibaren başkanlığını yürüten Karadavi, Birliğin 7 Kasım 2018'de İstanbul'da gerçekleştirilen Genel Kurulunda bu görevi Prof. Dr. Ahmed er-Raysuni'ye devretti.

Raysuni'nin geçen ay istifa etmesinin ardından ise 11 Eylül'de Dünya Müslüman Alimler Birliği Başkanlığına Habib Salim Sekkaf el-Cufri seçilmişti.

Mısır'dayken 1949,1954 ve 1963'te tutuklamalara maruz kalan Karadavi, eski Cumhurbaşkanı Hüsnü Mübarek'in 30 yıllık rejimine son veren 25 Ocak Devrimi'nden sonra Şubat 2011'de başkent Kahire'deki Tahrir Meydanı'nda büyük bir kalabalığa hutbe verdi.

DÜNYADA EN ETKİLİ 20 DÜŞÜNÜR ARASINDA İKİNCİ SIRADA

Uzun yıllardır vatandaşlığını aldığı Katar'da yaşayan Karadavi, Foreign Policy ve Prospect dergilerinin 2008'de yaptığı anketlerde dünyada en etkili 20 düşünür arasında ikinci seçilmişti.

Hayatı boyunca ilmi çalışmalarının yanı sıra konferans, panel, televizyon programları ve akademik faaliyetlere katılan Kardavi, geride kaleme aldığı 170'ten fazla eser bıraktı.

Çağdaş konulara yönelik eserleri başta olmak üzere Karadavi'nin kitapları, Arapçadan Türkçe dahil pek çok dile tercüme edilerek okuyucularla buluşturuldu.

Karadavi, dini ve akademik çalışmaları dolayısıyla birçok uluslararası ödüle de layık görülmüştü.
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