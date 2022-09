Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan muhalefete rakamlarla tepki: İstanbul'da çeşmenin musluğunu çevirmekle açılış yapmak olmaz

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe'deki Kabine Toplantısı'nın ardından önemli açıklamalarda bulundu. Muhalefetin yapılan her projeye karşı çıkmasına tepki gösteren Erdoğan, "Menderes Vatan Caddesi'ni yaptığı zaman o zamanın CHP'si 'Buraya uçak mı indireceksiniz' diyordu. Aynı zihniyet devam ediyor. İstanbul'da çeşmenin musluğunu çevirmekle açılış yapmak olmaz Bay Kemal" ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe'deki Kabine Toplantısı'nın ardından önemli açıklamalarda bulundu. Muhalefetin yapılan her projeye karşı çıkmasına tepki gösteren Erdoğan, şu ifadeleri kullandı: 'Kara, hava, demir ve ulaştırma yatırımlarımızla insanların hayatını kolaylaştırıyoruz. İstanbul Havalimanı'ndan her dakika havalanan uçaklar sayesinde dünya nüfusunun yarısına erişilebiliyor. Bunları yaparken bir de muhalefetin takoz koyma siyaseti ile uğraştık. Milletimize söz verdiğimiz çoğu projenin açılışını yaptık bir kısmının da yapımı devam ediyor. İstanbul'dan İzmir'e 7 buçuk saatte gidilirken artık 3 buçuk saatte gidilebiliyor. Çanakkale Köprüsü ile feribot çilesine son vererek 6 dakikada ulaşım sağlıyoruz. İşte modern olmak bu Bay Kemal. Köprülerdeki araç geçiş sayısı her geçen gün artıyor.Menderes Vatan Caddesi'ni yaptığı zaman o zamanın CHP'si 'Buraya uçak mı indireceksiniz' diyordu. Aynı zihniyet devam ediyor. ‘İstanbul'da çeşmenin musluğunu çevirmekle açılış yapmak olmaz''SUYA ZAM ÜSTÜNE ZAM YAPIYORSUNUZ'Bu kadar büyükşehir belediyeleri kazandınız. Bu büyükşehir belediyeleriniz ne yaptı gelin onu söyleyin. Bir yol yapmaktan acizsiniz. Medeni olmak başka bir şeydir. Biz yol medeniyettir su medeniyettir diyoruz. Suyu ucuzlatacağınız söylemiştiniz şimdi suya zam üstüne zam yapıyorsunuz. Suyu gayet ucuz fiyata İstanbul halkına 1994 yılında biz verdik. Ondan önce yine CHP vardı.'