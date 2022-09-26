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Annesini öldürdü, kafasını kesip sokağa attı! Katil sosyal medyada bakın neler paylaşmış...

İstanbul Bağcılar'da Ali S., annesi Hava S.'yi bıçakla öldürdü. Annesinin kestiği kafasını balkonda sokağa atan şüpheli ardından evi ateşe verdi. Şüpheli gözaltına alınırken evdeki yangın söndürüldü. Öte yandan yaşanan vahşetle ilgili valilik ve emniyetten açıklama geldi. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı da savcılığa yayın yasağı talebinde bulundu.

Annesini öldürdü, kafasını kesip sokağa attı! Katil sosyal medyada bakın neler paylaşmış...
Ekleme: 26.09.2022 - 11:04 Güncelleme: 26.09.2022 - 11:19 / Editör: Ozge Selin
Annesini öldürdü, kafasını kesip sokağa attı! Katil sosyal medyada bakın neler paylaşmış...
Olay, saat 16.30 sıralarında Fevzi Çakmak Mahallesi 2005. Sokak'ta yaşandı. Uyuşturucu bağımlısı olduğu iddia edilen Ali S., henüz bilinmeyen nedenle annesiyle tartıştı.

ÖLDÜRÜP KAFASINI KESTİ

Bıçakla annesini öldürüp, kestiği kafasını balkondan sokağa atan Ali S., ardından evi ateşe verdi. Bildirilmesi üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

KENDİNİ YANAN EVE KİLİTLEDİ

Şüpheli kendisini yanan eve kilitledi. Polis ekipleri, kapıyı kırarak içeri girip yaralı olarak kurtardıkları şüpheliyi gözaltına aldı.

İtfaiye ekipleri yangına müdahale ederek söndürürken, polisin olaya ilişkin çalışması sürüyor.

DEHŞETİ ANLATTI

Mahalle sakini Mesut Usta, “Madde bağımlısı olduğunu biliyoruz. Annesini kafasını kestiğini öğrendik. Nedeni hakkında bir fikrimiz yok. Cinayetten sonra evi de yakmış. Balkona çıkıp annesinin kafasını insanlara gösterip, sokağa fırlatmış. Yoldan geçen bir motokuryenin önüne düşmüş. Evi terk etmemiş, polis de orada gözaltına almış” dedi.

Olayla ilgili İstanbul Valiliği'nden yapılan açıklamada, “Bağcılar ilçemiz Fevzi Çakmak Mahallesinde annesi H.S'yi (58) vahşice öldüren A.S (26) adlı şahıs emniyet birimlerimiz tarafından yakalanmıştır. A.S. adlı şahsın, çok sayıda ruh ve akıl hastalıkları hastanelerinde psikolojik tedavi gördüğü, son olarak 1 ay önce taburcu olduğu, ayrıca şahsın uyuşturucu kullanmaktan 1 kaydı olduğu tespit edilmiştir” denildi.

ÖLDÜRDÜĞÜ ANNESİYLE İLGİLİ DİKKAT ÇEKEN PAYLAŞIM

Gözaltına alınan Ali S.'nin sosyal medya hesabından dikkat çekici bir paylaşım yaptığı ortaya çıktı. Ali S.'nin sosyal medya hesabından, “Bu dünyada bir kadını çok sevdim onu da mutlu etmek için ‘anne' demek yetiyor” paylaşımı yaptığı görüldü.

Annesini öldürdü, kafasını kesip sokağa attı! Katil sosyal medyada bakın neler paylaşmış...
EMNİYETTEN DE AÇIKLAMA GELDİ

Vahşetle ilgili Emniyetten yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı;

*Kasten Öldürme suçu ile ilgili, Bağcılar ilçesinde yürütülen çalışmalarda; saat: 16.00 sıralarında Fevzi Çakmak Mahallesi'nde meydana gelen olayda, H.S.(58) isimli kadın şahsın, A.S.(26) isimli şahıs tarafından bıçakla yaralanarak öldürüldüğü belirlenmiş, olay yerine intikal edilmiştir. Yapılan kontrolde; H.S. isimli kadın şahsın hayatını kaybettiği görülmüş, yapılan incelemede evin salon kısmında A.S. isimli şahsın yangın çıkardığı anlaşılmıştır.

*Araştırmalarda; A.S. isimli şüpheli şahsın H.S. isimli öldürülen kadın şahsın oğlu olduğu belirlenmiş ve ayrıca şüpheli şahısın ruh ve sinir hastalıklarından firari durumda olduğu anlaşılmıştır.

*Şüpheli şahıs olay yerinde olayı gerçekleştirdiği suç aletleriyle beraber görevlilerimizce yakalanmıştır. Konu ile ilgili yakalanan şüpheli şahıs adli makamlara sevk edilmiştir. Tahkikat devam etmektedir.


BAKANLIKTAN YAYIN YASAĞI TALEBİ

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığınca, Bağcılar'daki cinayet haberleriyle ilgili erişim engeli ve yayın yasağı getirilmesi için savcılığa başvuruldu.

Bakanlıktan, bazı basın yayın organlarında “Bağcılar'da vahşi cinayet” başlığıyla yayımlanan haberlere ilişkin yazılı açıklama yapıldı.

Açıklamada, habere konu olayın ardından Hukuk Hizmetleri Genel Müdürlüğü ve İstanbul Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü, emniyet birimleri ve adli makamlarla temasa geçildiği ifade edildi.

Açıklamada, “Bu kan dondurucu olayı gerçekleştiren şahıs, olayın hemen ardından emniyet güçleri tarafından yakalanarak savcılığa sevk edilmiştir. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı olarak, bakanlığımız görev yetkileri çerçevesinde söz konusu haberlere ilişkin erişim engeli ve yayın yasağı getirilmesi için savcılığa başvuru yapmış bulunmaktayız.” bilgisine yer verildi.
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