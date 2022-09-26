2013 KPSS ile ilgili FETÖ'cülerden şok itiraf! Çalıntı soruları abdest aldırarak Kuran’a el bastırıp şeref üzerine yemin ettirerek verdiler

2013 KPSS ile ilgili gözaltına alınan FETÖ'cülerden 7'si itirafçı oldu. FETÖ'nün KPSS çalışma evlerinde kaldıkları belirlenen itirafçılar sınav tarihinden 1 gün önce bulundukları örgüte ait sınav çalışma evlerinde kendilerine "Kuran-ı Kerime el bastırmak" suretiyle soruların verildiğini söyledi.

Devlete sızan FETÖ'cülerle mücadele devam ediyor. Geçtiğimiz hafta örgüt tarafından organize edilen KPSS çalışma evlerinde kalan, 2013 KPSS sınav sorularını temin ettikleri yönünde itirafçı ifadeleri olan ve olağan dışılık analiz raporu bulunan 6'sı aktif kamu çalışanı 21 isim deşifre olmuştu.Örgütün gizli haberleşme programı ByLock ve ardışık arama gibi yöntemleri kullandığı belirlenen 21 şüpheli hakkında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından gözaltı kararı verilmiş, polis Ankara merkezli 10 ilde zanlıların yakalanması için eş zamanlı operasyon düzenlemişti. Gözaltına alınanlardan, 7'si etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanarak sınav tarihinden 1 gün önce bulundukları örgüte ait sınav çalışma evlerinde kendilerine 'Kuran-ı Kerime el bastırmak' suretiyle soruların verildiğini itiraf etti.