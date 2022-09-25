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Türk savunma sanayisinde yeni sayfa: Nüfuz edici bombaların teslimatı bu ay başladı

Yerli imkanlarla üretilen enerjetik malzemelerle savunma sanayisindeki önemli bir dışa bağımlılık sonlandı. Enerjetik Malzemeler Üretim Tesisi'nde üretilen malzemelerle doldurulan nüfuz edici bombaların teslimatı bu ay başladı ve Hava Kuvvetlerine kısa sürede 100'den fazla teslimat gerçekleştirildi.

Türk savunma sanayisinde yeni sayfa: Nüfuz edici bombaların teslimatı bu ay başladı
Ekleme: 25.09.2022 - 22:28 Güncelleme: 25.09.2022 - 22:39 / Editör: Ozge Selin
Türk savunma sanayisinde yeni sayfa: Nüfuz edici bombaların teslimatı bu ay başladı
Türk savunma sanayisindeki yerlileştirme çalışmaları kapsamında üretilen enerjetik malzemelerle doldurulan nüfuz edici bombalar Hava Kuvvetlerinin kullanımına sunulmaya başlandı. Savunma sanayisinde kritik alanlardaki yurt dışı bağımlılığı sonlandırmaya yönelik çalışmalarda yeni başarı elde edildi.

Yerli imkanlar ve milli teknolojiler kullanılarak 1 yıl gibi kısa sürede kurulan ve geçen yıl faaliyete geçen Enerjetik Malzemeler Üretim Tesisi'nde, ithal edilen, zaman zaman temininde güçlükler çıkarılan yüksek infilaklı patlayıcılarda (mühimmat), roket başlıklarında ve kompozit roket yakıtlarında ham madde olarak kullanılan RDX, HMX ve CMX gibi kimyasalların üretimine başlandı. Türkiye bu sayede yeni nesil patlayıcı üretim kabiliyetinde önemli adım attı.

Türk savunma sanayisinde yeni sayfa: Nüfuz edici bombaların teslimatı bu ay başladı

Makine ve Kimya Endüstrisi AŞ (MKE AŞ), yerli olarak üretilen enerjetik malzemelerle doldurulan nüfuz edici bombaların teslimatına bu ay başladı. Şirket, Hava Kuvvetlerine kısa sürede 100'den fazla teslimat gerçekleştirdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açılışı yapılan tesis, 25 milyon dolarlık yatırımla kuruldu ve yıllık 200 ton üretim kapasitesi bulunuyor.

Türk savunma sanayisinde yeni sayfa: Nüfuz edici bombaların teslimatı bu ay başladı

Nüfuz edici bomba

Türkiye'de yerli kaynaklarla geliştirilen ilk beton delici mühimmat olma özelliği taşıyan 'nüfuz edici bomba', MKE AŞ tarafından üretiliyor.

'Sığınak delen' olarak da bilinen nüfuz edici bomba yer üstü ve altındaki hedeflere karşı kullanılmak üzere tasarlandı ve ardışık delici harp başlığı teknolojisiyle görev yapıyor.

Nüfuz edici bomba, düşük çarpma hızlarında ve açılarında dahi yüksek delme kabiliyeti, ön delici tasarımda kullanılan önceden şekillendirilmiş parçacıklarıyla ikincil hedeflere karşı yüksek etkinliği, farklı hedef tiplerine karşı kullanılabilme, programlanabilir ateşleme zamanları özellikleriyle farklı güdüm kitleriyle kullanılabiliyor.

Bomba, mühimmat depoları, yer altı petrokimya depoları, sığınaklar, uçak hangarları, komuta kontrol merkezleri, uçak pistleri, barajlar, köprüler, kritik binalar, alan hedefleri, radar antenleri, sabit füze bataryaları, endüstriyel tesisler ve park halindeki uçaklar gibi hedef ve tehditlere karşı etkinlik sağlıyor.
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