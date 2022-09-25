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TBMM Başkanı Şentop: Bizim muhatabımız kuklalar değil

Pendik İstanbul Teknopark'ta ARMELSAN AR-GE Merkezi'nin açılış törenine katılan TBMM Başkanı Mustafa Şentop “Biz kimseyle düşman olmak istemeyiz ama bize düşman olacaklardan daha güçlü, teknolojik olarak onlara daha donanımlı olmak mecburiyetindeyiz. Özellikle başkalarının rüzgarıyla yelken açan Yunanistan gibi, lokomotif değil vagon devletler için söylenecek bir tek sözümüz vardır; 'Bizim muhatabımız esasen kuklalar değil, onları idare eden kuklacılardır" dedi.

Ekleme: 25.09.2022 - 00:45 Güncelleme: 25.09.2022 - 00:46 / Editör: Ozge Selin
TBMM Başkanı Şentop: Bizim muhatabımız kuklalar değil
Pendik İstanbul Teknopark'ta ARMELSAN AR-GE Merkezi törenle açıldı. Tören saygı duruşu, İstiklal Marşı'nın ardından başladı. Kuran-ı Kerim tilaveti ile devam eden açılış töreninde Armelsan Savunma Yönetim Kurulu Başkanı Yetkin Karakaş, Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Prof.Dr İsmail Demir, TBMM Başkanı Mustafa Şentop konuşma yaptı. Konuşmaların ardından kurdele kesildi. Armelsan Savunma Yönetim Kurulu Başkanı Yetkin Karakaş, Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Prof.Dr İsmail Demir, TBMM Başkanı Mustafa Şentop AR-GE merkezinin içerisini gezdi. Önümüzdeki günlerde Abdülhamid Han Sondaj Gemisi'nde görev alacak Kaşif 3'ün arkasına 'Her arayan bulamaz ama bulanlar arayanlardır' yazılması dikkat çekti.


'YUNANİSTAN GİBİ ÜLKELERE TEK BİR SÖZÜMÜZ VAR; MUHATABIMIZ KUKLALAR DEĞİL'
TBMM Başkanı Mustafa Şentop, 'Bugün dünyanın en büyük 100 savunma şirketinden 7'si Türk Şirketi'dir. Maalesef geçmişte ülkemiz AR-GE konusu ihmal edilmiş bir konudur. Her alanda olduğu gibi son yıllarda AR-GE konusunda da zihniyet değişimi gerçekleşmiştir. Son yıllarda artan üretim ve ihracat kapasitesinin arkasında AR-GE harcamalarına ayrılan kaynak çok önemli bir yer tutmaktadır. 2002 yılında AR-GE faaliyetlerinde çalışan kişi sayısı bugün iki buçuk kat arttı. 6 ay önce başlayan Rusya - Ukrayna Savaşı'na şahit olduk. Nükleer tehditler bütün dünyanın duyacağı şekilde dile getiriliyor. Barış ve huzurun teminatı olan Türkiye'nin bu teknolojilere sahip olması ve yatırım yapması denge ve caydırıcılık, milli menfaatlerimizin himayesi bakımından çok önemlidir. Biz kimseyle düşman olmak istemeyiz ama bize düşman olacaklardan daha güçlü, teknolojik olarak onlara daha donanımlı olmak mecburiyetindeyiz. Özellikle başkalarının rüzgarıyla yelken açan Yunanistan gibi lokomotif değil, vagon devletler için söylenecek bir tek sözümüz vardır; 'Bizim muhatabımız esasen kuklalar değil, onları idare eden kuklacılardır' şeklinde konuştu.

'MAVİ VATAN'IN HER KARIŞINDA SÖZ SAHİBİ OLMAK VE MİLLİ ÇIKARLARIMIZI KORUMAK ZORUNDAYIZ'
Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Prof.Dr İsmail Demir, 'Türkiye özel sektörüyle, kamu ile beraber büyük bir yürüyüşe imza atıyor. Milli ve yerli teknoloji hamlemizi devam ettiriyoruz. Yürüyüş yetmez, koşmamız lazım çünkü Türkiye'nin çok daha iyi olması gerekiyor. ARMELSAN'ı her ziyaret ettiğimde yerlilik oranı ne diyorum. Sayın TBMM Başkanı ile mayın tespit sonarı ile ilgili konuştuğumuzda 'İmha edebiliyor mu?' dedi, onu da yapacaklar, onu da yapacağız, insansız mayın imha robotumuzu da bekliyoruz. Gerek deniz üzerinde gerek deniz altında oluşturacağımız güç ve teknoloji ile Mavi Vatan'ın her karışında söz sahibi olmak ve sözümüzü geçirmek milli çıkarlarımızı korumak zorundayız' dedi.
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