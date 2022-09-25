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Suriye sınırında taciz ateşi açan 2 terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı Şanlıurfa sınırında bulunan Barış Pınarı ve Zeytin Dalı bölgelerinde taciz ateşi açan 2 PKK/YPG’li teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Suriye sınırında taciz ateşi açan 2 terörist etkisiz hale getirildi
Ekleme: 25.09.2022 - 20:45 Güncelleme: 25.09.2022 - 20:52 / Editör: Ozge Selin
Suriye sınırında taciz ateşi açan 2 terörist etkisiz hale getirildi
Türk Silahlı Kuvvetleri teröristlerin taciz atışlarını cezasız bırakmıyor. Suriye'nin kuzeyindeki Şanlıurfa sınırında bulunan Barış Pınarı ve Zeytin Dalı bölgelerinde taciz ateşi açan 2 PKK/ YPG'li terörist kahraman Mehmetçik tarafından etkisiz hale getirildi.

Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada; 'Teröristlerin taciz atışları cezasız kalmıyor. Suriye'nin kuzeyindeki Barış Pınarı ve Zeytin Dalı bölgelerinde taciz ateşi açan 2 PKK/YPG'li terörist, Türk Silahlı Kuvvetlerimiz tarafından etkisiz hâle getirildi. Teröristleri kazdıkları hendeklere gömmeye devam edeceğiz!' ifadeleri yer aldı.
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