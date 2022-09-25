Suriye sınırında taciz ateşi açan 2 terörist etkisiz hale getirildi

Türk Silahlı Kuvvetleri teröristlerin taciz atışlarını cezasız bırakmıyor. Suriye'nin kuzeyindeki Şanlıurfa sınırında bulunan Barış Pınarı ve Zeytin Dalı bölgelerinde taciz ateşi açan 2 PKK/ YPG'li terörist kahraman Mehmetçik tarafından etkisiz hale getirildi.Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada; 'Teröristlerin taciz atışları cezasız kalmıyor. Suriye'nin kuzeyindeki Barış Pınarı ve Zeytin Dalı bölgelerinde taciz ateşi açan 2 PKK/YPG'li terörist, Türk Silahlı Kuvvetlerimiz tarafından etkisiz hâle getirildi. Teröristleri kazdıkları hendeklere gömmeye devam edeceğiz!' ifadeleri yer aldı.