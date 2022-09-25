Malatya'da feci kaza: Altı kişi hayatını kaybetti

Malatya'da kamyon ile hafif ticari aracın kafa kafaya çarpışması sonucu yaşanan feci kazada altı kişi hayatını kaybetti. Kaza sonrası yol tek taraflı trafiğe kapatılırken, Malatya Valisi Hulusi Şahin de olay yerine gelerek olayla ilgili bilgi aldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaza, sabah 08.00 sıralarında Malatya-Kayseri karayolunun Akçadağ ilçesine bağlı Muratlı mevkiinde meydana geldi.Alınan bilgiye göre, H.D. idaresindeki 34 FDK 660 plakalı lojistik firmasına ait kamyonla karşı yönden gelen sürücüsü henüz tespit edilemeyen 44 ABU 441 plakalı Fiat marka hafif ticari araç kafa kafaya çarpıştı.Kazada 5 kişi olay yerinde, 1 kişi de kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.Kaza sonrası yol tek taraflı trafiğe kapatılırken, Malatya Valisi Hulusi Şahin de olay yerine gelerek olayla ilgili bilgi aldı.Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.