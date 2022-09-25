Eski CHP'li Sevigen'den çok tartışılacak sözler: Meral Hanım'ın bağlı olduğu dış güçler var

CHP'den ihraç edilen eski Genel Sekreter Yardımcısı Mehmet Sevigen, Melissa Bağcı'nın moderatörlüğünde Beyaz Tv'de yayınlanan Akılda Kalsın programına katıldı.Eski CHP'li Sevigen, İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in bağlı olduğu dış güçlerin olduğunun altını çizerken; Kılıçdaroğlu'nun aday olup olmayacağı konusunda ABD'ye nabız yoklamaya gittiğini kaydetti.Melissa Bağcı'nın sorusunu cevaplayan Mehmet Sevingen, “Mansur Yavaş'tan CHP Genel Başkanı mı olur? Rica ediyorum yani. CHP büyük haksızlık yapıyorsunuz. Bak insanların şahsı olarak, kişilik olarak karalamak istemem, kötülemek istemem. Ankara'nın belediye başkanı. Seçmen de oy vermiş, seçilmiştir. Ama şimdi Mansur Yavaş'ı Cumhuriyet Halk Partisi, Atatürk'ün koltuğunda, İsmet Paşa'nın koltuğunda, Ecevit'in koltuğunda, Deniz Baykal'ın koltuğunda hatta bırakın Kemal Bey'in koltuğunda nasıl düşünürsünüz ya? İnanın düşünemem. Allah aşkına ne yapmış Ankara'ya Cumhurbaşkanı olacak. Sinan Aygün ile kavga etmekten başka ne yapmış? Sinan ile birbirini yiyorlar. Dikkat edin gündeme geldiği bir şey var mı? Bir ara çiftçilere bir şeyler dağıttı galiba aldı, sattı. Taksicilere mazot yardımı yapacağım dedi. Bakın dört yıl geldi bitiyor. Ankara hakkında başka bir şey duydunuz mu? Aklınızda ne kaldı? Akılda kalsın diyoruz. Ankara ile ilgili aklınızda kalan bir şey var mı? Ama Sinan Aygün ile kavgası akılda. Hangisi haklı hangisi haksız onu mahkeme karar verecek. Biz taraf değiliz. Önce biraz haddini bilecek insanlar. Atatürk'ün koltuğunda oturacak insan bir kere haktan, adaletten, hukuktan, laikliği savunacak bir kere.” dedi.“Ben daha Kemal Kılıçdaroğlu'nun kesin aday olacağına inanmıyorum. Kemal Bey'in önce halka gitmesi gerekirdi. Bırak halka gitmesini, halkın ‘Cumhurbaşkanımız' diye bir heyecanı var mı sokakta? Önce kendi yakın arkadaşlarınızla konuşursunuz. Parti içinde küçük bir çekirdek parti yönetimi alır. Deniz Baykal beni çağırırdı, Önder Beyi çağırırdı, Eşref Beyi çağırırdı, Yılmaz Ateş'i çağırırdı. Böyle bir çekirdek kadroyduk biz. Ondan sonra Merkez Yürütme Kurulu üyemiz vardır. Orada bir onure alır; düşüncemizi anlatırız, karşılıklı konuşuruz. Merkez Yürütme Kuruluna gideriz. Merkez Yürütme Kurulu'ndaki arkadaşlarımızdan onay alırsak, “Artık olgunlaştı. Seçimde kaybettiniz ama bakalım bu dönem ekonomi olarak sıkıntı çok büyük” dersin ondan sonra Parti Meclisine gidersiniz. Ondan sonra da Büyük Kurultay'dan yani halktan alırsınız onayı. Şimdi 4 tane kendi arkadaşına bile söylemeden çıkıyor diyor ki; “Beni yalnız bırakıyorsunuz, arkamda olduğunuzu göreyim”. Kemal Bey'e destek gelebilir. Genel Başkan adaylığını açıklarsa kimse itiraz etmez ki. Kemal Bey ‘Ben aday olacağım' derse ne Ankara Belediye Başkanı itiraz eder ne İstanbul Belediye Başkanı ne de başka belediyeler itiraz eder.” ifadelerini kullandı.“Meral hanım dün çıktı diyor ki benim vefa borcum var. İşte 15 milletvekili verdi ya. Zaten doğru Meral hanımın varoluş nedeni, o partinin varoluş nedeni Cumhuriyet Halk Partisi'ne giden arkadaşlarımızın fedakarlığıdır. Ağlayarak gitti büyük bir kısmı arkadaşlarımızın. O da ne dedi biliyor musun? Demokrasiye yoğunlaştık dedi. Doğrudur. Doğru bir hamleydi. Çıktı, gitti. Ama Meral hanım sağ bir lider. Merkez sahada bir yer kapmak istiyor. Baktı ki merkez sahada yer tutamıyor şimdi milliyetçiliğe sarıldı. Önce Atatürkçü'leri saldı bize. Bizim arkadaşlar bizi televizyona çıkarmıyor Meral hanımı çıkartıyor. Meral hanımı tanıyabilseler o yedi aylık sekiz aylık dönemdeki içişleri bakanlığı dönemine bir baksınlar. O faili meçhul cinayetler. En sonunda ne oldu yine gitti milliyetçiliğe dayandı. Ankara'ya götürdü burada biliyorsunuz. Benim milliyetçiliğimden şüphe mi ediyorsunuz. Aha dedi Koray Aydın burada. Koray Aydın'ı referans gösteriyor. Milliyetçi olduğunu ispat edebilmek için. Çünkü yavaş yavaş Atatürkçüler kopmaya başladı. Televizyonlar bizi çıkarmıyor, Meral hanımı çıkarıyor. Muharrem Bey'i çıkarmıyor, Meral hanımı çıkarıyor. Mustafa Sarıgül'ü çıkarmıyor, Meral hanımı çıkartıyor. Biz son iktidar Allah aşkına Tayyip Erdoğan gittikten sonra Meral hanım gelse Karemoğulu gelse, Ali Baban gelse, Davutoğlu gelse, Sosyal Demokrat, Cumhuriyet Halk partisi Atatürkçü birisi mi gelmiş olacak. Yani böyle mi değişecek? Yani sağ gidiyor sağ geliyor. Buna da kim değneklik yapıyor? Bununda kim belini büküyor? Kemal bey. Kemal beyin sırtından iktidar olacak. Yani ilk defa böyle bir şansımız var. Kemal bey kazanmayacaksa böyle bir şeye inat etmeyecek.”Bülent Kuşoğlu'nun "Kemal Bey olmazsa 6'lı Masa Dağılır" sözlerini ve ABD ziyaretini hatırlatan Sevigen, Meral Akşener'in dış güçler tarafından baskılandığını söyleyerek şöyle devam etti; 'Kemal Bey olmazsa ‘6'lı Masa' dağılır diyen Bülent Kuşoğlu Amerika'daki FETÖ toplantılarına katılmadı mı? Oradan geldikten sonra Kemal Bey çıkıp demedi mi ‘Türkiye'de çok güzel şeyler olacak, Tayyip Bey yurtdışına kaçacak. Kaçsa bile gidiceğim, getiriceğim onu' demedi mi? Orada öğrencilerle görüşecekmiş. STK'lar ile görüşecekmiş. İşte bir de senatör var Yunan sevdalısı ekonomi ile ilgili. Onunla görüşecek. Tam da göbeğine gidiyor. Göreceksiniz. ‘Hükümetle görüşmeyeceğim' diyor. Hükümet onlara randevu vermedi ki. 3-4 tane senatörden ve milletvekilinden randevu istediler vermediler. Şimdi de diyor ki ‘Ben onlarla görüşmek istemedim'. Ama aracılar o kadar çok istediler ki onlarla görüşmeyi. Adaylık için nabız yokluyor. Bizim Hatay Belediye Başkanımız ne dedi? ‘Bizim Cumhurbaşkanı adayımıza biz yalnız karar vermeyiz. Bizim dışımızdaki dış güçler de karar verecek' dedi. CHP'nin Hatay Belediye Başkanı dedi bunu. Ateş olmayan yerden duman çıkar mı? Ordan geldikten sonra gelecek göreceğiz ne olacağını. ‘6'lı Masa'da Meral Hanım ‘Benim vefa borcum var. Çocuklarıma da vasiyet bıraktım. Kemal Bey'in başına bir şey gelir, işte koruyun moruyun' diyor ama. Onu ikna eden bir mekanizma var. Meral Hanım'ın bağlı olduğu dış güçler var. Cemaatler ve cemiyetler Meral Hanım'a gidecek baskı yapacak. Diyecekler ki; ‘Kemal Bey kazanırsa Kemal Bey'e destek ver' diyecekler ya da demişlerdir diye düşünüyorum. Ama bunu düşmanlık üzerine kurduğunuz zaman kazanma ihtimaliniz yok.' dedi.