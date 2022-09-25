Emekçiye tehdit akrabaya kıyak! CHP’li Başkan yeğenini belediyede müdür yaptı

Mudanya Belediye Başkanı CHP'li Hayri Türkyılmaz, geçtiğimiz ay kendilerine yapılan maaş zammını az bulan sendikalı işçileri, akıl almaz bir yöntemle tehdit etmişti.İşçileri bir salonda toplayan ve verilen maaş zammını yeterli bulup bulmadıklarını sorarak el kaldırıp oylamalarını isteyen Türkyılmaz, salona kurdurduğu kamera ile el kaldırmayanları tespit edip işten atmakla tehdit etmiş ve kameralar olduğu için el kaldırmak zorunda kalan işçiler, yapılan zammı kabul edip sözleşme imzalamak zorunda kalmıştı.Kamuoyunda büyük yankı bulan ve tepki çeken olayın ardından CHP'li Türkyılmaz bu kez yakın akrabaya kıyakla gündeme geldi.Kentte hizmet üretmemekle eleştirilen ve Bursa Büyükşehir Belediyesinin hizmetlerini de çürümeye terk ettiği için tepki toplayan Başkan Türkyılmaz, emekçilere yaptığı kameralı tehdit olayının ardından bu kez yakın akrabasını müdür yaptı.CHP'li Türkyılmaz'ın ağabeyinin kızı Müge Türkyılmaz'ı Belediyenin kreşi olan Agah Bursalı Kreşine Müdür yaptığı ortaya çıktı.Öz yeğenini belediyede kıyak yapan CHP'li Başkan Hayri Türkyılmaz'a sosyal medyadan da tepkiler yağıyor. Birçoğu Mudanyalı olan ve kentin sorunlarının paylaşıldığı sayfadan skandalı gören vatandaşlar, yaptıkları yorumlarla Türkyılmaz'a ateş püskürüyor.CHP'nin geçtiğimiz seçimlerde kullandığı 'herşey güzel olacak' sloganı üzerinden yazılan yorumlarda, CHP'nin hak ve adalet anlayışının sadece dilde kaldığına vurgu yapılıyor.