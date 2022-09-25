Devlet Bahçeli'den Kılıçdaroğlu'na afiş pozu tepkisi: Vatan haini Demirtaş'a seninleyim mesajıdır

MHP lideri Devlet Bahçeli, partisinin Erzurum'daki '2023'e doğru aday belli, karar net' mitinginde önemli açıklamalarda bulundu.Bahçeli'nin açıklamalarından satır başları:Çizilecek sınırımız yok, bölünecek milletimiz yok, paylaşılacak vatanımız yok. Hainler boşuna heves etmesin susacak ezanımız, inecek bayrağımız yok. Varsın birileri köhne cumhurbaşkanlarını arayadursun. Bizim adayımız belli kararımız nettir. Cumhurbaşkanı adayımız Sayın Erdoğan'dır.'TERÖR SUÇLUSUNU NASIL DIŞARIYA ÇIKARACAKSIN?'Demirtaş'ı dışarıya çıkaracağını söyleyen Kılıçdaroğlu bu yetkiyi kimden alıyorsun? Cezaevinde bulunan terör suçlusunu nasıl dışarıya çıkaracaksın? HDP ile yanak yanağa vererek milli mensubiyeti hasar alan CHP, İP ve diğerleridir. Kılıçdaroğlu barışmayı planladığın kim, kucaklaşmayı hayal ettiğin kim?Kılıçdaroğlu açıklasın imralı canisinin serbest kalmasını diğer ittifak ortaklarıyla konuştu mu? Böyle gizli bir ajandaları var mı?CHP yönetimi PKK ile sadece ittifak halinde değil, bu bölücü örgütün yedeği haline gelmiştir. İttifak içinde ittifaklar yeşermekte, dedikodu çarkı dönmektedir. Görünürde 6'lı masa bir aradadır ama masanın altı yılan çıyan kaynamaktadır.'KALIN MASKELERİ 2023'TE YIRTILIP ATILACAKTIR'Bizim adayımız bellidir. O biden ise ben Erdoğan'ım diyen irade bizim cumhurbaşkanı adayımızdır. İktidarı ve siyasi ikbali gecenin zifiri karanlığında arayan Türkiye muhaliflerinin kalın maskesi 2023'te yırtılıp atılacaktır. Onların hükmü şafak sökene kadardır.KILIÇDAROĞLU'NA AFİŞ POZU TEPKİSİAfiş önünde paylaştığın fotoğraf, PKK'lı teröristlerle gıyaben çektirilmiş aile fotoğrafıdır. Vatan haini Demirtaş'a şükran görüntüsü, seninleyim mesajıdır