Silahlandırılan adalar AKSUNGUR’la tespit edildi: Yunanistan'ı adım adım izliyoruz

TUSAŞ İHA Sistemleri Genel Müdür Yardımcısı Ömer Yıldız, Yunanistan'ın silahlandırdığı adaların AKSUNGUR'la tespit edilebildiğini belirterek, "Adalarda gemi, tank, tüfek gibi hepsini takip edebiliyor. Hatta adalara kimin gelip gittiği bile tespit edebiliyor. Yunanistan'ın her faaliyeti adım adım izleniyor. Yunanistan'ın attığı adımın röntgeni çekiliyor. Eye in the sky!" dedi.