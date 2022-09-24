MSB duyurdu: Şehitlerimizi kanını yerde bırakmadık, bırakmayacağız...
MSB: Şehidimizin kanını yerde bırakmadık, bırakmayacağız! Irak’ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde tespit edilen 7 PKK’lı terörist, Türk Silahlı Kuvvetlerimiz tarafından etkisiz hale getirildi.
Milli Savunma Bakanlığı, Pençe Kilit Operasyonu bölgesinde tespit edilen 7 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.
Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada şöyle:
Şehidimizin kanını yerde bırakmadık, bırakmayacağız! Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde tespit edilen 7 PKK'lı terörist, Türk Silahlı Kuvvetlerimiz tarafından etkisiz hale getirildi.