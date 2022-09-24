Miçotakis'ten BM kürsüsünde skandal sözler! Türkiye'den jet yanıt: Derhal son verin!

Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, Birleşmiş Milletler Genel Kurulunda yaptığı konuşmasında yine Türkiye'yi hedef aldı. Ege ve Akdeniz'de tacizlerini sürdüren ve silahsız sütatüdeki adaları silahlandıran Yunanistan'ın Başbakanı Miçotakis, Türkiye'nin Yunanistan'ın egemenliğini sorguladığını iddia ederken bu durumun kırmızı çizfileri olduğunu belirtti. 'Atina zorbalığa müsaade etmeyecek' ifadelerini kullandı. Miçotakis'İn skandal sözlerine Türkiye'den anında yanıt geldi.Miçotakis, BM kürsüsünde yaptığı açıklamasında; Türkiye'nin Yunanistan'ın toprak bütünlüğünü hedef aldığını ve budurumun kırmızı çizgileri olduğunu öne sürdü. Öte yandan Türkiye'ye yönelik provokasyonlarını görmezden gelerek, Ankara'nın kışkırtıcı eylemlerde bulunduğunu iddia etti.GERİ VİTESMiçotakis, daha sonra ise Türkiçe bir tweet attı. Paylaşımında, "Birleşmiş Milletler'den bu mesajla yalnız Türk liderlerine değil, Türk halkına da yönelerek şunu söylemek isterim: Yunanistan, Türkiye'yi tehdit etmiyor. Biz düşman değiliz. Biz komşuyuz ve aramızdaki dostluk ilişkilerine çok önem veririz." ifadelerini kullandı.Her iki ülkede de çoğunluğun çatışma ve anlaşmazlık istemediğini belirten Miçotakis, "Gelin, beraber karşılıklı saygı ve iş birliği içinde ve uluslararası hukukun çerçevesinde ileriye doğru adım atalım." önerisinde bulundu.Miçotakis, BM Genel Kurulundaki konuşmasında Türkiye'nin önemli bir ülke olduğunun altını çizerek "Türkiye, kendisi bunu seçerse Avrupa Birliği (AB) ve Yunanistan'ın müttefiki ve dostu olabilecek bir NATO üyesidir. Türkiye, yapıcı bir rol oynama kapasitesine sahiptir." diye konuştu.TÜRKİYE İSTİKRARI BOZUYORUkrayna'dan tahıl ihracatına imkan sağlayan anlaşmada Türkiye'nin oynadığı rolü, "dünya gıda güvenliğine önemli bir katkı" olarak nitelendiren Miçotakis, Türkiye'nin buna rağmen Doğu Akdeniz, Orta Doğu ve Kafkaslar'da istikrarı bozan bir tavır sergilediğini ileri sürdü.Miçotakis, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın "Bir gece ansızın gelebiliriz." sözünü hatırlatarak Türkiye'nin Yunanistan'a karşı sert söylemlerde bulunduğunu savundu.Türkiye'nin Ege'ye dair tezlerini "hatalı iddialar" olarak nitelendiren Miçotakis, bu durumun Kardak krizinden bu yana devam ettiğini iddia etti.Miçotakis, Türkiye'nin Yunanistan'a karşı aldığı "casus belli" kararını anımsatarak Türkiye'nin Doğu Ege adalarında da Yunanistan'ın egemenliğini sorguladığını ancak bunun kabul edilemez olduğunu öne sürdü.TÜRKİYE'DEN JET YANITTürkiye, Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis'in Birleşmiş Milletler Genel Kurulunda Türkiye'yi hedef alan sözlerine "gerçeklerin çarpıtılmasının ve Türkiye düşmanlığının bir başka örneği'' olduğu yanıtını verdi.TÜRKİYE DÜŞMANLIĞININ BİR BAŞKA ÖRNEĞİTürk heyeti, ''Türkiye'yi Doğu Akdeniz, Orta Doğu ve Kafkaslar'ı istikrarsızlaştırmakla'' suçlayan Yunan Başbakan'ın sözlerini BM Genel Kurulu'nda değerlendirdi. Heyet, ''Ne yazık ki bu açıklama gerçeklerin çarpıtılmasının ve Türkiye düşmanlığının bir başka örneğiydi. Türkiye'nin bölgesinde ve ötesindeki rolü uluslararası toplumca takdir ediliyor.'' ifadesini kullandı.Türkiye'nin BM Güvenlik Konseyi tarafından alınan yaptırımları uyguladığını hatırlatan Türk heyeti, Yunanistan'ın kendisi gemiden gemiye petrol transfer edip yaptırımları delerken, Türkiye'yi yaptırımları uygulamamakla suçlamasının ''çifte standart'' olduğunu vurguladı.DÜRÜST VE ANLAMLI DİYALOGTürkiye'nin Yunanistan'ın toprak bütünlüğüne ve birliğine meydan okumadığını, bu iddianın bir propaganda olduğunu belirten heyet, Türkiye'nin Yunanistan'ı aksine Ege'deki anlaşmazlıklara çözüm konusunda uluslararası hukuka dayalı dürüst ve anlamlı diyaloğa teşvik ettiğini ifade etti.12 MİL SKANDALINA TEPKİYunanistan'ın 1 Haziran 1995'ten bu yana Türkiye'yi karasularını 6 deniz milinin üzerine çıkarmakla tehdit ettiğine dikkati çeken Türk heyeti, Yunanistan'ın bu tehdidini Ege Denizi'nin doğusundaki adalarda silahlanmayla daha da artırdığını söyledi.YUNANİSTAN'IN BİLİNÇLİ TERCİHİTürk heyeti, ''İkili ilişkilerimizde hakim olan mevcut olumsuz hava maalesef Yunanistan'ın bilinçli bir tercihi. Neredeyse her gün, iş birliği ve iyi komşu ilişkileri yerine kışkırtıcı eylemleri ve tırmandırıcı söylemleri seçiyorlar. İkili görüşmeler ve NATO Güven Artırıcı Önlemler müzakerelerini donduran Yunan tarafıdır.'' dedi.Yunanistan'ın göçmenlere yönelik ''onur kırıcı ve hayati tehlike arz eden'' tutumunun sadece Türkiye değil birçok uluslararası örgüt tarafından da belgelendiğini aktaran heyet, Yunanistan'a Ege Denizi'ndeki sorumluluklarını yerine getirme ve göçmenlere yönelik ''insanlık dışı'' uygulamalarına son verme çağrısı yaptı.KIBRIS VURGUSU!Heyeti, Türkiye'nin Kıbrıs Türklerinin egemen eşitlik hakkı ve eşit uluslararası statüsünü desteklemeye ise devam edeceğini bildirdi.YÜZME BİLMEK İŞLERİNE YARAYACAKÖte yandan Bakan Akar da; Yunanistan Savunma Bakanı Panagiotopulos'un, Antalya'nın Kaş ilçesini işaret ederek, "Ne diyorsunuz? Denize atlayıp karşıya yüzerek gidip geleyim mi? Sadece 2 mil... Bakalım ne olacak?" sözlerine cevap verdi:"Aferin, son zamanlardaki provokatif tavırlarına bakınca yüzmeyi unuttular zannetmiştik. Bu kafayla giderlerse yüzme bilmek işlerine çok yarayacak gibi.Özel bir gazetenin sorularını yanıtlayan Bakan Akar, "Tüm iyi niyetli çabalarımıza rağmen Yunanistan'ın bazı siyasileri, provokatif eylem ve söylemlere devam ediyorlar. Türkiye'yi karalamak için türlü yollara başvuruyorlar. Akılla, mantıkla, hukukla izahı olmayan mesnetsiz iftiralarla kendilerini gülünç duruma düşürüyorlar." ifadeerini kullandı.Bakan Akar, "Biz sorunların çözümü için kendilerini ısrarla görüşmeye çağırırken onlar ısrarla diyalogdan kaçıyorlar. Hem böyle yapıyorlar hem de diyalogdan kaçan tarafın Türkiye olduğu yalanını söylüyorlar." dedi.Kendi aramızda çözebileceğimiz sorunlar konusunda Türkiye'yi sürekli NATO, AB, ABD gibi üçüncü taraflara şikâyet ediyorlar. İkili sorunlarımızı Türkiye-NATO, Türkiye-AB ya da Türkiye-ABD sorunu haline getirmeye çalışıyorlar"