Kuşadası açıklarında, Yunan unsurlarının ittiği 13 göçmen kurtarıldı

Sahil Güvenlik ekipleri, 22 Eylül günü saat 13.45'te Kuşadası ilçesi Dilek Boğazı açıklarında lastik bot ile can salı içinde bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisine ulaştı. Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen 1 lastik bot ile 1 can salı içindeki 13 göçmen, Sahil Güvenlik botu 'TCSG-7' ile kurtarıldı. Kaçak göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne gönderildi. (DHA)