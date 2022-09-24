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Beyaz Gazete
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İYİ Partili isimden Kılıçdaroğlu'na dikkat çeken gönderme: Saldırıya falan uğradı sandım...

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, 'Benimle misiniz?' çıkışı sonrası İYİ Parti'den misilleme geldi. CHP'liler Kılıçdaroğlu'na, 'Yanındayız' mesajları ile destek olurken, İYİ Partililer ise 'Yanındayız Meral Akşener' paylaşımları yapmaya başladı. Bu hamle, 'İYİ Partililer, Kılıçdaroğlu'nun adaylığını istemiyor' olarak yorumlandı. Öte yandan İYİ Parti Sakarya İl Başkanı Selçuk Kılıçaslan'ın Kılıçdaroğlu ile ilgili yaptığı gönderme de dikkat çekti.

İYİ Partili isimden Kılıçdaroğlu'na dikkat çeken gönderme: Saldırıya falan uğradı sandım...
Ekleme: 24.09.2022 - 16:22 Güncelleme: 24.09.2022 - 16:31 / Editör: Ozge Selin
İYİ Partili isimden Kılıçdaroğlu'na dikkat çeken gönderme: Saldırıya falan uğradı sandım...
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, CHP TBMM Grubu 27. Dönem 5. Çalışma ve Değerlendirme Toplantısı'nda konuştu ve partililere seslenerek, "Şunu da artık bilmek zorundayım. Siz gerçekten benimle misiniz? Bazılarınızın sesi çıkmıyor, bazılarınızın da isteyerek veya istemeyerek zarar verdiğini de görüyorum. Ama artık karar verin. Benimleyseniz artık benimle olduğunuzu hissetmek istiyorum. Sırtımı size yaslayacağımı bilmek istiyorum" ifadelerini kullandı.

KILIÇASLAN: "KILIÇDAROĞLU SALDIRIYA FALAN UĞRADI SANDIM AMA GÖRDÜM Kİ PARTİ İÇİ MESELEYMIŞ"

Kemal Kılıçdaroğlu'nun söz konusu açıklamasına Millet İttifakı'nın ortağı İYİ Parti'den tepki geldi. İYİ Parti Sakarya İl Başkanı Selçuk Kılıçaslan; "Gündeme bakınca Sayın Kemal Kılıçdaroğlu saldırıya falan uğradı sandım ama gördüm ki parti içi meseleymiş. Bu arada ben de genel başkanım Sayın Meral Akşener'in yanındayım hem de sandığınızdan daha fazla" ifadelerini kullandı.

EREL: "GÖNLÜMÜZDE SAKLI DUAMIZI NASİP EYLE…"

İYİ Parti Aksaray Milletvekili Ayhan Erel de, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'le birlikte çekilmiş fotoğrafını paylaştı "Rabbim; bize dile getiremediğimiz, ama kalben çok istediğimiz, gönlümüzde saklı duamızı nasip eyle…" ifadelerini kullandı.


ELİBOL: "TALİMATLA DEĞİL GÖNÜLDEN YANINDAYIZ"

İYİ Parti Genel İdare Kurulu Üyesi Aslıhan Elibol da, Meral Akşener'le çekilmiş fotoğrafını paylaştı ve "Talimatla değil gönülden yanındayız. Lider Meral Akşener" diye konuştu.

İYİ Parti Fethiye İlçe Başkanı Ali Fatih Çoban da; "Hayatımızın öncüsü, kahramanımız, iftihar kaynağımız; liderimiz. Benim Cumhurbaşkanı adayım Sayın Meral Akşener Hanımefendi veya işaret ettiği isimdir! Mührü koyduğunuz yere gövdemizi koymaya evlatlarınız hazır!" dedi.

İYİ Partili isimden Kılıçdaroğlu'na dikkat çeken gönderme: Saldırıya falan uğradı sandım...
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