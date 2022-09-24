Fatih Erbakan: Altılı masadan millete hayır gelmez

Yeniden Refah Partisi lideri Fatih Erbakan, partisinin Kütahya İl Başkanlığı 2'nci Olağan Kongresi'ne katıldı.Burada konuşan Erbakan, altılı masaya eleştirilerde bulunarak, şunları söyledi:'Biz boşuna mı diyoruz, bu altılı masadan bu millete bir hayır gelmez. ‘İktidar olursam ilk işim İstanbul Sözleşmesi'ni yeniden yürürlüğe sokmak' diyen bir yapıdan bu millete bir hayır gelir mi Allah aşkına. İstanbul Sözleşmesi demek, toplumsal cinsiyet eşitsizliği adı altında cinsiyetsiz toplum oluşturmak demektir. İstanbul Sözleşmesi demek, karı- koca kavramları yerine partnerler kavramlarıyla, Allah muhafaza buyursun yakın gelecekte erkek erkeğe, kadın kadına evliliklerin yasal olarak yolunu açmak manasına gelmektedir. Toplumun temeline dinamit koymak demektir. Aile mefhumunu ortadan kaldırmak demektir. Sanki bu milletin hiçbir derdi yokmuş gibi, ‘Bu sözleşmeyi geri getireceğim' diyorlar. İşte bunların hali. O altılı masada, o altın gününe katılan muhafazakar partilere de şaşıyorum doğrusu. Nasıl bu masanın içinde yer alıyorsunuz? Nasıl bunların değneği halinde bu siyaseti güdüyorsun. Ancak bu noktada milletimiz müsterih olsun. Bütün Anadolu'da seslendiğimiz gibi, buradan da 85 milyon milletimize sesleniyorum. Korkuya kapılmayın, yeise, ümitsizliğe düşmeyin. Çünkü ikinci 40 yılda aynı aşkla aynı heyecanla yürüyen ve Türkiye'nin en hızlı büyüyen partisi olan Yeniden Refah Partisi var.'Temmuz ayında partilerine 32 bin üye kaydettiklerini ifade eden Erbakan, 'Yeniden Refah Partimiz Türkiye'nin en hızlı büyüyen siyasi partisi durumuna gelmiştir. Nereden söylüyorum bunu, haziran ayında Yargıtay'ın açıkladığı resmi rakamlara göre 1 ay içerisinde en fazla üye kaydeden parti Yeniden Refah Partisi olmuştur. Temmuz'da kendi rekorumuzu egale edip, bir ayda 32 bin üye kaydettik. Bir sonraki il başkanları toplantımıza kadar bir ayda 50 bin üye kaydedeceğiz ve üye sayımızı 350 bine çıkaracağız. Seçimlerin öncesinde de toplam üye sayımızı 500 bin üye hedefimize hep birlikte ulaştıracağız.' dedi.