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Eski Ukrayna Devlet Başkanı Poroşenko: Cumhurbaşkanı Erdoğan Putin'e baskı yapacak araçlara sahip

Eski Ukrayna Devlet Başkanı Petro Poroşenko, Rusya-Ukrayna savaşında son yapılan esir takası dahil olmak üzere Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın oynadığı role dikkati çekerek, bu savaşta Erdoğan'ın arabuluculuk yapabileceğini belirtti. Poroşenko, "Cumhurbaşkanı Erdoğan Putin'e baskı yapacak araçlara sahip." dedi.

Eski Ukrayna Devlet Başkanı Poroşenko: Cumhurbaşkanı Erdoğan Putin'e baskı yapacak araçlara sahip
Ekleme: 23.09.2022 - 23:43 Güncelleme: 24.09.2022 - 00:02 / Editör: Ozge Selin
Eski Ukrayna Devlet Başkanı Poroşenko: Cumhurbaşkanı Erdoğan Putin'e baskı yapacak araçlara sahip
Poroşenko, İtalya'nın yüksek tirajlı gazetelerinden Corriere della Sera'ya röportaj verdi.

Kendisi de görevdeyken Donbas'ta çok sayıda esirin takas edildiğinin hatırlatılması üzerine Poroşenko, kendisinin başkanlığı döneminde 4 binden fazla esirin değiştiğini, burada ise 7 ayda bu sayının 500'den az olduğunu belirtti.

Durumun farklı olup olmadığı sorulan Poroşenko, 'Her şey değişti. Ama ortak olan tek bir nokta var: O da Erdoğan'ın rolü. Kırım Tatarlarına yönelik anlaşmaya ulaşmada da o vardı. O zaman da ilk doğrudan görüşme Putin ve Erdoğan arasındaydı. Şimdi ortaklık Semerkant zirvesinde tekrar etti.' ifadelerini kullandı.

'PUTIN'E BASKI YAPACAK ARAÇLARA SAHİP'

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın tahıl krizinin çözülmesinde ve şimdi esir takasında rol oynadığı hatırlatılan Poroşenko, 'Putin'e baskı yapacak araçlara sahip: Pek çok Rus'un Türkiye'de çıkarı var ama aynı zamanda Erdoğan, Kırım'ın Rusya'ya ilhakını hiçbir zaman tanımadı. Bu savaşta arabulucu olabilir.' değerlendirmesinde bulundu.

'ERDOĞAN BİZİM ORTAĞIMIZ'

Poroşenko, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı Putin'le kıyaslayanların hatırlatılması üzerine 'Bize Bayraktar İHA'ları vererek destek olan bir Erdoğan tanıyorum. Pek tabii ki bir demokrasiyi değerlendirmenin bazı kriterleri var ama burada güvenlikten bahsediyoruz ve Erdoğan bizim ortağımız.' değerlendirmesinde bulundu.

'Putin'in Azak Taburu askerlerini serbest bırakması garip değil mi' şeklindeki soruya da Poroşenko, 'Putin'in tüm propagandası karşısında hiçbir şey imkansız değildir. Erdoğan da bunu biliyor. Putin ile uğraşmak zorunda kaldım ve bununla ilgili üç şey söyleyebilirim: Birincisi; ona asla güvenmeyin çünkü o her konuda yalan söylüyor. İkincisi; ondan korkmayın. Üçüncüsü; Putin'in yalnızca gücün dilinden anladığını unutmayın.' yanıtını verdi.

Poroşenko, seferberlik ilan etmenin hassas bir durum olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

'Putin, 6 bin askerini mi kaybettiğini söylüyor? Peki o zaman, 300 bin yedek askeri seferber etmeye ne gerek var? Ölüler, yaralılar, kayıplarla beraber en az 150 bin adamını kaybetti. Bu arada da Rusya'da gözaltına alınan 2 bin protestocu var. Benzer sayılar yıllardır görülmedi. Bunlar istikrarsızlığın sinyalleridir.'
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