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Bakan Yanık: Ulusal Hane Ziyaretleri için SYDV’lere 171,9 milyon TL kaynak aktardık

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, ihtiyaç sahibi vatandaşların gereksinimlerinin tespit edilmesi için başlatılan Ulusal Hane Ziyaretleri kapsamında Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarına 171,9 milyon TL kaynak aktardıklarını açıkladı.

Ekleme: 24.09.2022 - 10:53 Güncelleme: 24.09.2022 - 10:53 / Editör: Ozge Selin
Bakan Yanık: Ulusal Hane Ziyaretleri için SYDV’lere 171,9 milyon TL kaynak aktardık
Ulusal Hane Ziyaretlerine ilişkin açıklamalarda bulunan Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, program kapsamında 26 milyon haneye ayrı ayrı ziyaretler gerçekleştireceklerini söyledi. Bakan Yanık bunun yanı sıra ziyaretler kapsamında düzenli sosyal yardım programından yararlanan hanelerin de mevcut ve değişen ihtiyaçlarının tespit edildiğini söyledi.

Bakan Yanık, ziyaretler kapsamında yeni yardım programlarının belirlenmesi ile desteklere ulaşmakta zorlanan hanelerde yer alan engelli, yaşlı ve çok çocuklu ailelerin tespit edilmesi üzerine çalışmaların yapıldığını vurgulayarak, "İlk etapta ihtiyaç sahibi vatandaşların gereksinimlerinin tespit edilmesi için başlattığımız Ulusal Hane Ziyaretleri kapsamında Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarına 171,9 milyon TL kaynak aktardık" dedi.

BİLGİLER TEK FORMDA TOPLANACAK

Ulusal Hane Ziyaretleri'nin Bakanlığın önümüzdeki süreçte yapacağı çalışmalara ışık tutacağına dikkat çeken Bakan Yanık, "Hane ziyaretleri, Bakanlığımızın çalışmalarının bel kemiğini oluşturuyor. Bilindiği üzere ASDEP personelimiz çalışmaları kapsamında vatandaşlarımızı ziyaret ederek ihtiyaçlarını tespit ediyor, eksikliklerini gideriyordu. Şimdi bu çalışmayı 26 milyon hanemizi kapsayacak şekilde genişletiyoruz. Vatandaşlarımızın ne tür ihtiyacı olduğunu belirleyecek ve bu konulara yoğunlaşacağız. Bunun için 10 bine yakın Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı personelimiz, 5 bin de ASDEP personelimiz kapı kapı dolaşarak, girilmedik hane bırakmayacak. Bilgiler tek bir formda birleştirecek ve böylece süreci sağlıklı bir şekilde yürüteceğiz" şeklinde konuştu.

Bakanlık olarak temel hedeflerinin vatandaşa dokunmak, onlara temas etmek olduğunun altını çizen Bakan Yanık, refahını artırmış bir Türkiye için sosyal devlet ilkesiyle çalışmaya devam edeceklerini bildirdi.

ARZ ODAKLI SOSYAL HİZMETE GEÇİLDİ

Ulusal Hane Ziyaretleri ile sosyal hizmetlerde ve sosyal yardımlarda bir dönemi geride bıraktıklarını ifade eden Bakan Yanık şunları söyledi: "2002'den önce bir vatandaşımız hizmete ulaşmak, bir ihtiyacını karşılayabilmek için kamu kurumlarını kapı kapı gezmek zorunda kalıyordu. AK Parti hükümetleriyle birlikte bu köhne sistemi geride bıraktık. Talep odaklı hizmet anlayışından arz odaklı sisteme geçtik. Artık biz vatandaşımızın ayağına gidiyoruz."
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