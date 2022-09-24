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Bakan Çavuşoğlu'ndan önemli açıklamalar...

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Los Angeles Başkonsolosluğu'ndaki programda konuşuyor...

Ekleme: 24.09.2022 - 20:39 Güncelleme: 24.09.2022 - 20:41 / Editör: Ozge Selin
Bakan Çavuşoğlu'ndan önemli açıklamalar...
Detaylar geliyor...
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