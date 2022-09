Yunanistan yine provokasyon peşinde: Miçotakis'in şikayet turunda yeni gündem Kıbrıs...

Yunanistan'ın Ege ve Akdeniz'de Türkiye'ye yönelik provokasyonlarının son dönemlerde artmışken BM zirvesi kapsamında New York'ta bulunan Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, Türkiye'yi şikayet etmeyi sürdürüyor.Dün bir ajansa açıklamalarda bulunan Miçotakis, yine Amerika'ya sığındı. Her zaman uluslararası hukuka göre hareket ettiklerini belirtti. Amerika ve Yunanistan arasındaki ilişkiye dikkat çeken Miçotakis, ittifaklarını güçlendirmek için her yolu deneyeceklerini söyledi.Miçotakis, 'Kimse Yunanistan'a kabadayılık yapamaz. Gerisini cuma günü BM'de söyleyeceğim' dedi.New York'ta bir araya geldiği İsrail Başbakanı Yair Lapid'e de Türkiye'yi şikayet etti. Türkiye'nin Doğu Akdeniz'de istikrar ve güvenliği baltaladığını da iddia etti.Miçotakis şikayetlerini, Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres'e de iletti. Başkan Erdoğan'ın BM Kürsüsünde ülkeleri KKTC'yi tanımaya davet etmesini şikayet eden Miçotakis, Türkiye'nin Güvenlik Konseyi kararlarını reddettiğini ileri sürdü.Atina'nın her zaman Uluslararası Hukuk, BM Deniz Hukuku Sözleşmesi hükümleri ve iyi komşuluk ilkeleri temelinde hareket ettiğini söyledi.Kathimerini'de yer alan bir başka haberde ise, Başkan Erdoğan'ın göçmen sorunu üzerinden Yunanistan'ı karalama yağmuruna tuttuğu ifade edilirken Miçotakis'in bütün bunlara BM kürsüsünden yanıt vereceği belirtildi.