Yerli otomobil TOGG'un şarj cihazı ortaya çıktı: TOGG Trugo Türkiye'nin 81 iline kurulacak

Türkiye'nin yerli otomobili TOGG'un merakla beklenen şarj cihazı ortaya çıktı. Trugo'dan yapılan açıklamada, "180 kW gücündeki şarj cihazları kurulum için hazır" denildi. TOGG'un şarj cihazlarının Türkiye'nin 81 ilinde kesintisiz bir deneyim sunacağı vurgulandı.

Son dakika haberi... Yerli otomobil TOGG ile ilgili çok önemli bir gelişme yaşandı. TOGG'un şarj cihazları ilk kez ortaya çıktı.Trugo Resmi Twitter Sayfası'ndan yapılan açıklamada, 'Togg kurucu ortaklarından Vestel'in Türkiye'de, Trugo'ya özel ürettiği 180 kW gücündeki şarj cihazları kurulum için hazır.''Trugo ile elektrikli araç kullanıcıları Türkiye'nin 81 ilinde yüksek performanslı şarj altyapısıyla, kesintisiz bir deneyim yaşayacak.' ifadeleri kullanıldı.iŞTE TOGG'UN ŞARJ CİHAZLARI