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Ülke ülke açıkladılar: Avrupa'nın ne kadar doğal gazı kaldı

Avrupa'nın 21 Eylül itibariyle doğal gaz stoku ortalama yüzde 86.67 doluluk oranına ulaştı. Yüzde 90'ın üzerinde gaz stokuyla Portekiz, Polonya, Fransa, Almanya, Danimarka ve İsveç listenin en üstünde bulunuyor.

Ülke ülke açıkladılar: Avrupa'nın ne kadar doğal gazı kaldı
Ekleme: 23.09.2022 - 16:38 Güncelleme: 23.09.2022 - 16:41 / Editör: Ozge Selin
Ülke ülke açıkladılar: Avrupa'nın ne kadar doğal gazı kaldı
Avrupa’nın 21 Eylül itibariyle doğal gaz stoku ortalama yüzde 86.67 doluluk oranına ulaştı. Yüzde 90’ın üzerinde gaz stokuyla Portekiz, Polonya, Fransa, Almanya, Danimarka ve İsveç listenin en üstünde bulunuyor.

İngiltere yüzde 95 civarında doluluk oranına sahipken 2021 yılında Avrupa Birliği, ABD'den en yüksek alımını yaptı.

Öte yandan ABD’nin 2021 yılı doğal gaz ihracatı tüm zamanların rekor seviyesine ulaştı ve Ukrayna-Rusya savaşından sonra Katar dünyanın en büyük likit gaz (LNG) tedarikçisi oldu.

YÜZDE 90’IN ÜZERİNE ÇIKAN İLK 5

Avrupa Gaz Altyapısı (GIE) verilerine göre 21 Eylül itibariyle Avrupa Birliği ülkelerinin Doğal Gaz Stoku ortalama yüzde 86.67’ye ulaştı.

Avrupa Birliği Komisyonu 23 Mart’ta yeni düzenleme yaparak birlik ülkelerinin yeraltı depolarındaki gaz stokunu 1 Ekim’e kadar yüzde 80’nin üstüne çıkarılması kararı almıştı. 21 Eylül’de açıklanan verilere göre Portekiz yüzde 100, Polonya yüzde 98.1, Fransa 95.9 ve Danimarka yüzde 94.85 doluluk oranına ulaştı.

UKRAYNA GAZ STOKU: 29.41

AB’den ayrılan İngiltere’nin Brexit sonrası gaz stokunun yüzde 95.52 olduğu ifade edildi.

Gaz Stokları yüzde 80’in altında kalan ülkeler ise Avusturya, Bulgaristan, Macaristan ve Letonya oldu. Ukrayna’nın doğal gaz stoku ise yüzde 29.41 olarak açıklandı.

Ülke ülke açıkladılar: Avrupa'nın ne kadar doğal gazı kaldı

ABD 2021’DE REKOR SEVİYEDE GAZ İHRAÇ ETTİ

ABD Enerji Bilgi İdaresi verilerine göre, ABD 2000 yılına kadar nispeten küçük hacimlerde ve çoğunlukla boru hattıyla Meksika ve Kanada'ya doğal gaz ihraç ederken 2000 yılından itibaren gaz ihracatı kademeli olarak arttı. ABD, 2021 yılında rekor seviyede 41 ülkeye doğal gaz ihraç etti. Avrupa Komisyonu tarafından 10 Ocak 2022 tarihinde açıklanan AB-ABD Gaz İhracatı raporuna göre; AB, enerji arzını çeşitlendirmek ve daha güvenli hale getirmek için ABD’den giderek daha fazla sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) ithal etti. Raporda “Veriler, 2021'de AB'ye yapılan LNG ihracatının en yüksek hacmi kaydettiğini ve tahmini değeri 12 milyar Euro ile 22 milyar metreküpe ulaştığını gösteriyor” ifadelerine yer verildi.

PAZAR ÖNGÖRÜLERİ

AB raporunda küresel sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) piyasasının giderek daha rekabetçi hale geldiğini vurgulayarak Uluslararası Enerji Ajansı’nın pazarın geleceği konusundaki öngörüsüne yer verdi. Buna göre, Avrupa'ya sıvılaştırılmış doğal gaz ithalatının 2040 yılına kadar 2016 seviyelerine kıyasla neredeyse yüzde 20 artmasını beklendiğini ifade edildi. Raporda; ABD’nin dünyanın en büyük gaz ‘üreticisi’ olduğunun, AB’nin ise ABD’nin arkasından dünyanın en büyük gaz ‘tüketicisi’ olduğunun altı çizildi.

Ülke ülke açıkladılar: Avrupa'nın ne kadar doğal gazı kaldı

ABD VE AVUSTRALYA YENİ GAZ ÜRETİM TESİSLERİNİ AÇACAK

AB Komisyonu verilerine göre, Katar dünyanın uzak ara en büyük LNG tedarikçisi olduğu vurgulandı. Diğer büyük tedarikçiler arasında Avustralya, ABD, Nijerya, Malezya, Rusya ve Endonezya bulunmaktadır. Gelecek birkaç yıl içinde ABD ve Avustralya yeni tesislerini devreye sokarak gaz teminini büyük ölçüde arttıracağının altı çizildi.

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