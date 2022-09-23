Suriye'den, Şanlıurfa'ya gelen PKK/YPG üyesi yakalandı!

Şanlıurfa İl Jandarma Komutanlığı TEM Şube Müdürlüğü Terörle Mücadele noktasında başarılı bir operasyona daha imza attı. PKK/YPG üyesi İ. A. kıskıvrak yakalandı

Silahlı Terör örgütü PKK/YPG 'nin sözde savaşçı olarak Suriye'de görev alan ve Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesine geldiği istihbaratını alan Jandarma TEM ekipleri operasyon için düğmeye bastı. Başarılı gerçekleşen operasyonda silahlı terör örgütü PKK/YPG üyesi İ. A. kıskıvrak yakalandı. Gözaltına alınan zanlı, Jandarmadaki işlemlerinin ardından alınan sağlık raporu sonrası çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.