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Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank Adıyaman'da konuştu: Özel sektörün yanında olduk

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, "Biz hükümetlerimiz döneminde özel sektörün yanında olmaya, onları her zaman desteklemeye çalıştık." dedi.

Ekleme: 23.09.2022 - 14:24 Güncelleme: 23.09.2022 - 14:25 / Editör: Ozge Selin
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank Adıyaman'da konuştu: Özel sektörün yanında olduk
Adıyaman Organize Sanayi Bölgesi'nde tekstil fabrikalarının açılışına katılarak kurdelelerini kesen Varank, yatırımcıların her zaman yanında olduklarını söyledi.

Adıyaman'da çok güzel açılışlarla, kurdele kesimleriyle programlarına devam etiklerini dile getiren Varank, 'Sabahın erken saatlerinde başladık ama her kurdeleyi kestikçe enerjimiz daha çok artıyor. Bu firmamız 100 metrekarede 6 tane dikiş makinasıyla 2010 yılında çalışma hayatına başlamış, şimdi böyle devasa bir fabrikaya ulaşmışlar. Bu bizim hükümetlerimiz döneminde oldu. Her zaman özel sektörün yanında olmaya, desteklemeye çalıştık. Sağladığımız imkanlarla özel firmalarımızın önünü açtık.' diye konuştu.

İşletmelerin önce 100 metrekarede başlayıp daha sonra fabrikalara dönüştüğünü anlatan Varank, şöyle konuştu:

'İşte 100 metrekareden böyle devasa tesislere özel sektörlerimiz ulaştı. Şuanda bu firmamızda 120 vatandaşımız istihdam ediliyor ama Allah'ın izni ile 250'yi yakalayacaklar. Buradaki tekstilde güzel işler yapıyorlar İnşallah ihracat da yapacaklar. Dolayısıyla onlar kazandıkça, Adıyaman kazanacak, Adıyamanlı hemşerilerimiz evlerine ekmek götürebilecekler. Biz de ekonomimizi hem emekçi kardeşlerimiz hem de müteşebbis kardeşlerimizle büyütmüş olacağız. Açılışını yaptığımız fabrikalara hayırlı olsun dilerken bereketli kazanç sağlamalarını diliyorum.'

Firmalara verilen teşvik belgeleriyle yatırımlar yapıldığını ifade eden Varank, şöyle devam etti:

'Buradaki işletmeler 100 metrekarede üretim yapan küçük bir esnaftan koca bir fabrikaya dönüşmüş durumda. Bu da bizim bu dönemde sanayiyi ve üretimi ne kadar desteklendiğimizin bir göstergesi. Tabii bu yatırımlar oluyor ama kendi kendine olmuyor. İşte burada sağladığımız desteklerle, OSB'yi hazır hale getirmekle, verdiğimiz teşvik belgeleriyle bu firmalarımız yatırımlarını yapıyorlar. Ben gerçekten vatandaşlarımıza ekmek kapısı olan böyle bir tesisin kurdelesini kesmekten büyük memnuniyet duyuyorum.'
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