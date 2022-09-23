Hazır kek poşeti içinde esrar sevkiyatı polise takıldı

Adana Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yapılan takip sonucu şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı. Polis, şüphelileri Seyhan ilçesi D-400 Karayolu'nda yürüdükleri sırada yakaladı. Şüphelilerin ellerindeki market poşetini kontrol eden ekipler, 8 paket kek buldu. Açılan paketlerin içerisinde üzeri kekle kaplanmış rulo halde 2 kilo 130 gram esrar ele geçirildi.