  • USD: 18,37 - 18,40
  • EURO: 17,94 - 17,98
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu: Türkiye 2028 ve 2032 Avrupa Futbol Şampiyonası'na aday

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Avrupa Kulüpler Birliği'nin 28'inci Genel Kurulunda yaptığı konuşmada, "Sporun en prestijli organizasyonlarına ev sahipliği yapmak için oldukça hırslıyız. Türkiye 2028 ve 2032 Avrupa Futbol Şampiyonası organizasyonlarına adaydır. Sizlerin de desteğiyle bu organizasyonu en iyi şekilde gerçekleştirmek için hazırız" dedi.

Ekleme: 23.09.2022 - 14:42 Güncelleme: 23.09.2022 - 14:43 / Editör: Ozge Selin
Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu: Türkiye 2028 ve 2032 Avrupa Futbol Şampiyonası'na aday
Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, İstanbul'da yapılan Avrupa Kulüpler Birliğ'nin 28'inci Genel Kuruluna katıldı. Bakan Kasapoğlu, Avrupa Kulüpler Birliği'nin Yönetim Kurulu Başkanı Nasser Al-Khelaifi başkanlığında düzenlenen ve Avrupa'daki futbol kulüplerinin başkanlarının, ulusal ve uluslararası kuruluşların temsilcilerinin, spor medyasından önemli isimlerin de hazır bulunduğu genel kurulun açılış konuşmasını yaptı.

Bakan Kasapoğlu, Avrupa Kulüpler Birliği 28. Genel Kurulu'nun İstanbul'da düzenlenmesinden duyduğu memnuniyeti dile getirerek "Bu şehir nasıl iki kıtada ve farklı kültürleri bir araya getiriyorsa, şimdi de futbolun en önemli paydaşlarını bir araya getiriyor. Avrupa Kulüpler Birliği'ne, Genel Kurul üyelerini İstanbul'da bir araya getirdiği için teşekkür ederim. Birçok farklı Avrupa kulübünün burada temsil edildiğini görmek bizim için büyük bir zevktir" dedi.

Türkiye'nin bir futbol ülkesi olduğunu vurgulayan Bakan Kasapoğlu, "Futbol, ülkemizde olduğu gibi tüm dünyada da milyonlarca insana ilham kaynağı olmaktadır. Türk halkının bu güzel oyuna olan tutkusu sayesinde Türkiye bir futbol ülkesi olmuştur. Türkiye'nin futbol mirası Avrupa'da ve ötesinde bilinmektedir. 20'nci yüzyılın başında kurulan Türkiye Süper Lig'i, en kaliteli ve en tutkulu futbolu sunmak için çalışmaktadır. 1962'den beri UEFA üyesi olan Türkiye, Avrupa futboluna ve yönetimine önemli katkılarda bulunmaktadır" diye konuştu.

"SPORU SEVDİRMEK, SPORTİF GELİŞİMİMİZİN TEMELİNİ OLUŞTURMAKTADIR"
Türkiye'de futbol altyapısında son dönemde büyük devrimler gerçekleştirildiğini kaydeden Bakan Kasapoğlu şunları söyledi: "Son 20 yılda sportif tesislerin hızlandırılması ve spor mevzuatını evrensel standartlarla uyumlu hale getirilmesi konusunda önemli ilerlemeler kaydetmiş bulunmaktayız. Sporu sevdirmek gibi değerlere yönelik duruşumuz, sportif gelişimimizin temelini oluşturmaktadır. Çalışmalarımızın sonucu olarak spor, 4 bini amatör ve genç futbol kulübü olmak üzere 20 binden fazla spor kulübü ile Türk kültürünün merkezinde yer almaktadır. Buna paralel olarak Türkiye, 65 spor federasyonu ile bir spor ülkesi olma yolunda ilerlemektedir. Tüm bu çabalarla gerçekleştirdiğimiz spor devriminin bir sonucu olarak Türkiye, son yıllarda katıldığı tüm uluslararası organizasyonlarda çeşitli spor dallarında önemli sayıda madalya kazanmıştır."

"ÜLKEMİZ DÜZENLEDİĞİ ULUSLARARASI ORGANİZASYONLARLA SPOR CAMİASININ TAKDİRİNİ KAZANMIŞTIR"
Bakan Kasapoğlu, ülke olarak büyük organizasyonlara başarıyla ev sahipliği yaptıklarını hatırlatarak, "Son iki yıldır UEFA Şampiyonlar Ligi kura çekimlerine İstanbul'da ev sahipliği yapmış bulunmaktayız. Modern spor yatırımları ve ülkenin dört bir yanındaki altyapısı sayesinde ülkemiz, bugüne kadar düzenlediği uluslararası organizasyonlarla spor camiasının takdirini kazanmıştır. Türkiye, 2023 Şampiyonlar Ligi Finaline ev sahipliği yapacaktır. Bu vesileyle hepinizi bu muhteşem futbol şölenine birlikte tanık olmaya davet ediyorum. Sizlerin de desteğiyle bu organizasyonu en iyi şekilde gerçekleştirmek için hazırız. Bunların dışında Genişletilmiş Spor Kısmi Anlaşması'nın en yeni üyelerinden biri olarak, bu yıl ekim ayı sonunda Avrupa Konseyi 17'nci Spordan Sorumlu Bakanlar Konferansı'na Antalya'da ev sahipliği yapacağız. Ayrıca sizi bu Bakanlar Konferansı'na davet etmekten büyük onur ve mutluluk duyuyorum. Bakanlık olarak amacımız turizm ve diplomasinin önemli bir bileşeni olan sporu geliştirmektir" dedi.


"HEPİNİZİ TÜRKİYE'DE AĞIRLAMAKTAN BÜYÜK MUTLULUK DUYDUK"
Avrupa Kulüpler Birliği'nin (ECA) adil dağıtım modelinden övgüyle söz eden Bakan Kasapoğlu, şöyle konuştu:

"ECA'nın desteğiyle, büyük futbol kuruluşlarımızın, özellikle ECA Yönetim Kurulu'nun öngördüğü daha adil dağıtım modelinden büyük fayda sağlayacağına inancım tamdır. Sayın Başkan Nasser Al-Khelaïfi'ye böylesine büyük bir Birliği temsil ettiği için ve aynı zamanda her daim tüm ekosistemi düşündüğü için, özellikle de açık rekabeti sonlandıracak girişimlere meydan vermediği için en içten teşekkürlerimi sunarım. Kapsayıcılık ve birlik, ECA'nın açıkça temsil ettiği değerlerdir ve bu değerlerin desteklenmesinde futbolun gücü asla küçümsenemez. Bu Genel Kurulun tüm kulüplerimizin birlik ve beraberliğine katkı sağlayacağına inanıyorum. Hepinizi Türkiye'de ağırlamaktan büyük mutluluk duyduğumuzu yinelemek isterim."
Bakan Kirişci duyurdu! 1 milyar 681 milyon 39 bin 996 TL'lik ödemeler bugün hesaplarda...
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu: Şartlı anlaşma ile F-16 satın almayız
Akıllara Aylan bebek geldi! İzmir Foça sahiline göçmen cesedi vurdu
Akşener'in sağ kolu Demirkol'dan Kılıçdaroğlu'na adaylık cevabı: Son noktayı Meral Akşener koyar
Ülke ülke açıkladılar: Avrupa'nın ne kadar doğal gazı kaldı
Destici'den Kılıçdaroğlu'nun ABD ziyaretine tepki: İcazet almaya gidiyor
KILIÇDAROĞLU ARTIK ADAY!
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan önemli açıklamalar
Başörtüsü nedeniyle staja kabul edilmediğini iddia ettiği okul yönetiminden şikayetçi oldu
Bakan Bilgin'den 2023 Asgari Ücret açıklaması
İran’da gösterilerin şiddeti artıyor! Ölü sayısı yükseldi, yüzlerce gözaltı var
İETT şoförü yol soran kadına el hareketi yaptı
Komşulara Türk gazı: Yunanistan ve Bulgaristan’a 221 milyon metreküp doğal gaz sattık
6'lı madaya ikinci Abdullah Gül bombası! Eski avukat deşifre etti!
Altılı masadaki koltuk kavgası Kılıçdaroğlu'nu sıktı: Partililere 'adaylık' çağrısı
Halk TV'de skandal olay: Erdoğan'ın idamla tehdit eden adamın kitabını tanıttı
Kılıçdaroğlu'ndan 9 yıl aradan sonra ABD'ye ziyaret: Kimlerle görüşeceği merak konusu oldu
Meral Akşener'e 'Açım perişanım' diyen kadın İYİ Parti teşkilatından çıktı: İki tane dairesi var
İsveç'te ayinden tasarruf kararı: Kiliseler kapatılmaya başlandı
MİT, Atilla Çiçek ve Hüseyin Yıldırım'ı Türkiye'ye getirdi
Sel ve su baskınlarına dikkat! Meteoroloji'den 23 ile turuncu ve sarı uyarı

Sel ve su baskınlarına dikkat! Meteoroloji'den 23 ile turuncu ve sarı uyarı

Tüm emeklilik sistemi değişiyor! Bağ-Kur ve SSK'lılar dikkat!

Tüm emeklilik sistemi değişiyor! Bağ-Kur ve SSK'lılar dikkat!

İstanbul'da Samet Gül okulda ölmüştü: 14 yaşındaki öğrenci tutuklandı!

İstanbul'da Samet Gül okulda ölmüştü: 14 yaşındaki öğrenci tutuklandı!

19 yıldır hastalığı teşhis edilemiyordu: Tanı Türk bilim insanlarından geldi

19 yıldır hastalığı teşhis edilemiyordu: Tanı Türk bilim insanlarından geldi

Video çekerken yanlışlıkla buldu: Değerini öğrenince şaşkına döndü

Video çekerken yanlışlıkla buldu: Değerini öğrenince şaşkına döndü

TOGG'un ilk sahibi kim olacak: Fabrikada sona gelindi

TOGG'un ilk sahibi kim olacak: Fabrikada sona gelindi