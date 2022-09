Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'dan altılı masaya aday eleştirisi...

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, AK Parti Akyurt İlçe Başkanlığı Teşkilat Toplantısı'nda partililere hitap etti.Cumhurbaşkanlığı Hükmet Sisteminin milletin ihtiyaç duyduğu hizmetlerin en hızlı şekilde yerine getirildiği bir sistem olduğunun altını çizen Fuat Oktay, bu kavramın hem yurtiçi hem yurtdışı için geçerli olduğunu kaydetti.Muhalefeti eleştiren Oktay, 'Bir yıldır masanın neresine oturacağını konuşuyorlardır. Bir tanesi papağanla konuşmaya başlamış. Çaresizliğin son aşaması. Papağanlar daha ileride en azından kendi söyleyeceklerini kendileri biliyorlar. Bizim bu papağanlar başkalarından aldıkları talimatları iletmekle yükümlü oldukları için daha 2023 seçimlerine kiminle gidecekleri belli değil. Herhalde talimat bekliyorlar, artık büyükelçilerden mi bekliyorlar talimatı kimden bekliyorlar, başkalarından mı bekliyorlar göreceğiz' şeklinde konuştu.Vatandaşlara hizmet noktasında herhangi bir siyasi parti ayrımı yapılmadığını ifade eden Oktay, 'Çalışmalarımız bir taraftan devletin işlerini yürütme, aynı şekilde vatandaşların ihtiyacını giderme anlamında tüm ciddiyeti ile devam edecektir. Hiçbir ayrım gözetmeden 85 milyonun her bir vatandaşa aynı hassasiyetle hizmet götürme görevimiz var' dedi.Oktay'ın gündeminde 6'lı masa da vardı. 6'lı masanın ortaya herhangi bir çalışma koymadığını söyleyen Oktay, '6'lı masa bir yıldır kendi aralarında masanın etrafında dolaşarak yapmaya çalıştıklarıyla Cumhurbaşkanımızın sadece 10 dakikasını dolduracak bir iş yapmadı. Sadece ne yapılmaması gerektiğine odaklandıkları için' diye konuştu.Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın son bir haftalık süre içerisinde önemli diplomatik görüşmeler gerçekleştirdiğini belirten Oktay, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Özbekistan'da liderlerle birlikte olan fotoğrafıyla ilgili konuştu. Oktay, 'O resim aslında başka bir resimdi. Cumhurbaşkanımızın gerek masa başı gerek sohbet ortamında dahi söylediği her bir sözün bir ağırlığı olduğuna dair bir resimdi. Birlikte olduğu insanların kendisine olan sevgi, saygısını gösteren bir resimdi' dedi.'Farklı kanallardan farklı mesajlar veriyor olsalar bile ABD de buna dahildir'Erdoğan'ın BM ziyaretine de değinen Oktay, “Oradaki şahit olduğumuz şey şu; kim hangi amaçla eleştiriyor olursa olsun. Kim hangi amaçla Türkiye'nin kalkınmasına, ilerlemesine, gelişmesine rıza göstersin veya göstermesin kıskansın veya desteklesin bölgesel ve küresel sorunların çözümü ile ilgili bir dünya lideri olan Recep Tayyip Erdoğan'ın görüşlerini almak, paylaşmak, kendi görüşlerini onunla paylaşmak arzusunda olduklarını net bir şekilde gördük. Fransa da, birçok alanda karşı karşıya geldiğimiz Fransa buna dahildir. İngiltere buna dahildir. Farklı kanallardan farklı mesajlar veriyor olsalar bile ABD de buna dahildir. Türkiye olarak bizim duruşumuz net. Bizim istediğimiz, istikrar ve barış, özellikle dünyanın bugün ihtiyaç duyduğu en önemli en kritik olaylarından birisi” diye konuştu.'Büyük devlet olduğunu iddia eden yapılar terör örgütleriyle mücadelesini başka terör örgütleri üzerinden yapmaz'Bir esnafın doğalgaz fiyatlarıyla ilgili kendisine ilettiği konuyu paylaşan Oktay, 'Bin metreküpü 60 dolar olan hatta 30 dolara kadar inen doğalgazın bugün 3 bin 500 dolara kadar çıktığını düşün. Ne alakası var oradaki işlerle dediğinizde. Sizin evinizde yaktığınız diğer tarafta sanayicimizin veya KOBİ'nin kendi iş yerinde kullandığı enerjiyi, elektriği birebir etkileyen bir olay. Bu bir yılda kolay bir kaynak değil 50 milyar dolarlık ilave bir maliyet biniyor. Evlerde bugün fazla olduğunu bildiğimiz o faturaların her 80 TL'sini biz ödüyoruz ki 3 bin 500 dolara çıkan fiyatları yansıtmalıyım diye. Bunun kalıcı olması için başka bir çalışma lazım. Bölgesel ve küresel istikrarın korunması lazım. Suriye ile Irak ile yıllardır uğraşıyoruz. Çözüm bulacağız diye girenlerin çözümden katbekat fazla sorunla oradan ayrıldığı ya da ayrılmayıp daha ötesi sorunlar oluşturmaya çalışılan bölgeden bahsediyoruz. Bir PKK vardı içeride mücadele ettiğimiz terör yapılarıyla birlikte olup oraya silah, eğitim yardımı yapan bununla bir başka terör örgütüyle mücadele ettiğini iddia eden sözde büyük devletler var. Büyük devlet olduğunu iddia eden yapılar terör örgütleriyle mücadelesini başka terör örgütleri üzerinden yapmaz' şeklinde konuştu.'Türkiye bölgesinde barışı tesisi etmek için ölümüne gayret sarf etmektedir'Türkiye'nin bu sorunlarla boğuşurken Ukrayna-Rusya krizinin ortaya çıktığını ifade eden Oktay, Türkiye'nin barışın tesisi için önemli bir gayret gösterdiğine dikkat çekti. Oktay, 'Bu bölgede henüz istikrar yokken kuzeyimizde bambaşka bir kritik olay oluştu. Cumhurbaşkanımız, ilgili bütün birimler, gecemizi gündüzümüze katıyoruz. Tam durdurma aşamasına yakınlaştığınız noktada birileri rahatsız oluyor. Ne yazık ki birçok örneği Batı'dan geliyor. Bu ilginç bir şey. Halbuki NATO'da hepsi müttefikimiz. Halbuki faturayı bu savaşlar bölgede çözülmediği sürece tüm dünya ödüyor, Akyurtlu da ödüyor. 81 ilimizdeki vatandaşlarımız da ödüyor. Cumhurbaşkanımızın BM'de net bir şekilde ifade ettiği, savaşın kazananı olmaz, barışın kaybedeni olmaz. Türkiye bölgesinde barışı tesisi etmek için ölümüne gayret sarf etmektedir. Mesajımız Cumhurbaşkanımızın gecesini gündüzüne kattığı bu çabalarına destek olunması, bu herkesin faydasınadır' açıklamasında bulundu.Türkiye'nin dünyada ciddi bir açlık krizine sebep olabilecek tahıl krizi sorununa çözüm ürettiğini hatırlatan Oktay, 'Herkesin ayağa kalktığı ortamda tahıl krizinin çözümü ile birlikte tahıl fiyatlarındaki düşüşü hatırlayın. Doğalgaz sorununu da çözdüğümüzde fiyatlar normale inecek' değerlendirmesinde bulundu.'Dedeağaç'ta, Girit'te üs kurmanın kimseye faydası olmayacaktır'Ermenistan - Azerbaycan arasındaki krize de değinen Oktay, yaşanan her krizin küresel sonuçları olacağına dikkat çekti. Oktay, 'Buradaki sorunlar yetmiyormuş gibi Azerbaycan ve Ermenistan arasında barışa doğru yöneliş sürecinde orayı yeniden kaşımanın hiç kimseye faydası yoktur. Doğu Akdeniz'de Ege'de suları ısıtmanın hiç kimseye faydası yoktur. Dedeağaç'ta, Girit'te üs kurmanın kimseye faydası olmayacaktır' diye konuştu.'Cumhurbaşkanımız 8 saat çalışmaz, 24 saat ülkesi için çalışır'Türkiye'nin köklü bir devlet geleneğine sahip olduğunu kaydeden Oktay, 'Türkiye dünkü devlet değil. Türkiye'de devlet aklı büyüktür. Recep Tayyip Erdoğan gibi bir lideri olduğu zaman Türkiye'yi başka başka olaylarla meşgul ettiklerinde Türkiye'nin gücü dağılmayacaktır. Çünkü Cumhurbaşkanımız 8 saat çalışmaz, 24 saat ülkesi için çalışır. Sadece AK Parti olarak değil Cumhur İttifakı olarak söylemek istiyorum; 2023'e yürüyoruz. Tüm dünyadaki barış ve istikrara gerektiği zaman herkesin anlayacağı dilden cevap veren bir lider. Bütün dünyanın sorunlarıyla uğraşırken her bir şehrinde, sokağındaki vatandaşın sorunlarına tek tek eğilen bir Cumhurbaşkanı, bir AK Parti, bir Cumhur İttifakı” ifadelerini kullandı.2023 seçimleriyle ilgili konuşan Fuat Oktay, 'Önümüzde 2023 var. Ciddi bir karar vereceğiz. 6'lı diyorlar 7. HDP biliyorsunuz. Kilidi açacak yapı buysa, yani PKK'nın siyasi uzantılarıysa, benim askerimi, benim vatandaşımı katleden bir yapıya terör örgütü diyemeyen bir yapı bu 6'lı masanın kilidini açacak yapıysa bu kapı açıldığında içeriden ne kokular çıkacak' dedi.Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Rusya - Ukrayna krizinde gösterdiği diplomatik başarının tüm dünyanın gündeminde olduğuna vurgu yapan Oktay şunları söyledi:'Tayyip Erdoğan gibi bir lider, cumhurbaşkanı böyle bir dönemde olmasaydı, Rusya Ukrayna krizinde bile yaşayabileceğimiz birçok komplikasyonu, analistler dile getiriyor. Her fırsatta aleyhimize yazan bir basın kuruluşu Macron ile bir karşılaştırma yapıyor 'Macron kaybetti, Ukrayna kazandı' diyor. Rusya ve Ukrayna krizindeki somut adım atabilen bir ülke olarak. Lider yetiştirmek kolay olmuyor. Bu değeri gümbür gümbür Türkiye'nin başına hep birlikte getirmek için gayret sarf edeceğiz.'