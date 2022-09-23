  • USD: 18,37 - 18,40
  • EURO: 17,94 - 17,98
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Başörtüsü nedeniyle staja kabul edilmediğini iddia ettiği okul yönetiminden şikayetçi oldu

İstanbul'da üniversite öğrencisi Nezaket Akbulut, okulu tarafından staj için yönlendirildiği koleje başörtüsü nedeniyle alınmadığını iddia ederek yetkililer hakkında şikayetçi oldu. Akbulut, "Tüm kadın haklarına, insan hukukuna aykırı bir davranış olduğu için hakkımı savunmaya başladım. Çağlayan Adliyesinde adli işlemlere başladım. Gerekli yerlere şikayette bulundum" ifadelerini kullandı.

Başörtüsü nedeniyle staja kabul edilmediğini iddia ettiği okul yönetiminden şikayetçi oldu
Ekleme: 23.09.2022 - 14:45 Güncelleme: 23.09.2022 - 15:13 / Editör: Ozge Selin
Başörtüsü nedeniyle staja kabul edilmediğini iddia ettiği okul yönetiminden şikayetçi oldu
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunup ifade veren Akbulut, bir vakıf üniversitesinin Psikoloji Danışmanlık ve Rehberlik bölümünde 3. sınıfta okuduğunu bildirdi. İfadesinde, okuduğu üniversitenin 3. sınıf öğrencilerine staj yeri bulduğunu anlatan Akbulut, dün sabah saatlerinde staja başlamak için Kağıthane'deki bir koleje sınıf arkadaşıyla gittiğini aktardı. Akbulut, staj yerine giderken kılık kıyafetine dikkat ettiğini, siyah gömlek ve başörtüsüyle kahverengi ceket giydiğini belirterek, arkadaşıyla yanına gittikleri okul müdür yardımcısı Ö. Ö'nün kendilerine 'Okullarının kılık kıyafet yönetmeliği ve kurallarının olduğunu, başörtülü hiçbir öğrenci ve öğretmen bulunmadığını ve bulunmayacağını' söylediğini ifade etti.

Kendisine, 'staja başlamak istemesi halinde başörtüsünü çıkarmasını, aksi halde stajyer olarak alınmayacağının' söylendiği bilgisini veren Akbulut, bu yüzden Ö.Ö. ve kolej hakkında şikayette bulunduğunu kaydetti.

Tam 22 yıl önce, sadece başörtülü oldukları için mezuniyet törenine alınmamış ve saldırıya maruz kalmışlardı. O zulmün mağdurlarından Zöhre Uçar, 28 Şubat darbesinin yıl dönümünde, olayın yaşandığı Sivas Cumhuriyet Üniversitesini ziyaret etti ve o gün yaşananları anlattı.

'Arkadaşımı türban takmadığı için staja başlattılar'
Akbulut, özellikle staj için kabul edilmediği okula giderken giydiği kıyafetlerle adliyeye geldiğini, yaşadığı ayrımcılıktan dolayı çok kötü hissettiğini söyledi.Bunun arkadaşının yanında yapılmasının kendisini çok rencide ettiğini dile getiren Akbulut, şöyle konuştu: 'Daha sonra arkadaşımı türban takmadığı için staja başlattılar. Bana 'Eğer türbanını çıkarırsan seni staja alırız.' dediler. Kabul etmedim tabii ki. Daha sonra gittiğimde yönetmeliklerinin imzalı örneğini istedim. Bunu veremeyeceklerini söylediler, elim boş geri döndüm. Tüm kadın haklarına, insan hukukuna aykırı bir davranış olduğu için hakkımı savunmaya başladım. Çağlayan Adliyesinde adli işlemlere başladım. Gerekli yerlere şikayette bulundum.'
Bakan Kirişci duyurdu! 1 milyar 681 milyon 39 bin 996 TL'lik ödemeler bugün hesaplarda...
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu: Şartlı anlaşma ile F-16 satın almayız
Akıllara Aylan bebek geldi! İzmir Foça sahiline göçmen cesedi vurdu
Akşener'in sağ kolu Demirkol'dan Kılıçdaroğlu'na adaylık cevabı: Son noktayı Meral Akşener koyar
Ülke ülke açıkladılar: Avrupa'nın ne kadar doğal gazı kaldı
Destici'den Kılıçdaroğlu'nun ABD ziyaretine tepki: İcazet almaya gidiyor
KILIÇDAROĞLU ARTIK ADAY!
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan önemli açıklamalar
Başörtüsü nedeniyle staja kabul edilmediğini iddia ettiği okul yönetiminden şikayetçi oldu
Bakan Bilgin'den 2023 Asgari Ücret açıklaması
İran’da gösterilerin şiddeti artıyor! Ölü sayısı yükseldi, yüzlerce gözaltı var
İETT şoförü yol soran kadına el hareketi yaptı
Komşulara Türk gazı: Yunanistan ve Bulgaristan’a 221 milyon metreküp doğal gaz sattık
6'lı madaya ikinci Abdullah Gül bombası! Eski avukat deşifre etti!
Altılı masadaki koltuk kavgası Kılıçdaroğlu'nu sıktı: Partililere 'adaylık' çağrısı
Halk TV'de skandal olay: Erdoğan'ın idamla tehdit eden adamın kitabını tanıttı
Kılıçdaroğlu'ndan 9 yıl aradan sonra ABD'ye ziyaret: Kimlerle görüşeceği merak konusu oldu
Meral Akşener'e 'Açım perişanım' diyen kadın İYİ Parti teşkilatından çıktı: İki tane dairesi var
İsveç'te ayinden tasarruf kararı: Kiliseler kapatılmaya başlandı
MİT, Atilla Çiçek ve Hüseyin Yıldırım'ı Türkiye'ye getirdi
Sel ve su baskınlarına dikkat! Meteoroloji'den 23 ile turuncu ve sarı uyarı

Sel ve su baskınlarına dikkat! Meteoroloji'den 23 ile turuncu ve sarı uyarı

Tüm emeklilik sistemi değişiyor! Bağ-Kur ve SSK'lılar dikkat!

Tüm emeklilik sistemi değişiyor! Bağ-Kur ve SSK'lılar dikkat!

İstanbul'da Samet Gül okulda ölmüştü: 14 yaşındaki öğrenci tutuklandı!

İstanbul'da Samet Gül okulda ölmüştü: 14 yaşındaki öğrenci tutuklandı!

19 yıldır hastalığı teşhis edilemiyordu: Tanı Türk bilim insanlarından geldi

19 yıldır hastalığı teşhis edilemiyordu: Tanı Türk bilim insanlarından geldi

Video çekerken yanlışlıkla buldu: Değerini öğrenince şaşkına döndü

Video çekerken yanlışlıkla buldu: Değerini öğrenince şaşkına döndü

TOGG'un ilk sahibi kim olacak: Fabrikada sona gelindi

TOGG'un ilk sahibi kim olacak: Fabrikada sona gelindi