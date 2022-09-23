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Beyaz Gazete
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Başkan Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'nun adaylık sinyali açıklaması: Onların derdi bizi niye gersin?

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, cuma namazı çıkışı basın mensuplarının sorularını yanıtlladı. Kılıçdaroğlu'nun adaylık sinyali ile ilgili gelen soruyu yanıtlayan Erdoğan, "O bizim derdimiz değil. Onun derdi niye bizi gersin ki. Biz işimize bakıyoruz. Şu ana kadar Cumhur ittifakı kararlı bir şekilde yola devam ediyor. Onlar da kararsız bir şekilde yola devam ediyor." ifadelerini kullandı.

Başkan Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'nun adaylık sinyali açıklaması: Onların derdi bizi niye gersin?
Ekleme: 23.09.2022 - 14:07 Güncelleme: 23.09.2022 - 15:15 / Editör: Ozge Selin
Başkan Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'nun adaylık sinyali açıklaması: Onların derdi bizi niye gersin?
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, cuma namazı çıkışı basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Başkan Erdoğan'ın konuşmasından satır başları:

Rusya-Ukrayna savaşıyla ilgili olarak attığımız bu adımda tabii öncelikli tahıl koridoru meselesi, ardından tabii girişimleri başlattığımız esir takası ile ilgili süreçte hamdolsun 4 milyon tonu aşan bir tahıl koridorundan gidişler oldu. Hala devam ediyor. Burada bizim tabii şu andaki önemli adımlarımızdan bir tanesi Rusya tarafından gelecek olan tahıl. Şu ana kadar gelenler daha çok Ukrayna. Rusya'yı da başlattığımızda en önemlisi gübre nakli meselesi. Bunu da başlattığımızı anda özellikle fakir ülkelere, az gelişmiş ülkelere gübre naklini yapmamız onları da ciddi manada hareketlendirecektir.

ESİR TAKASI

Tabi burada üzerinde ısrarla durduğumuz nokta esir takasıydı. Esir takasında da 200 ismin üzerinde durmuştuk. Bu 200 ismin hepsi de bizde mevcut. Bunlar tamamıyla bizim misafirimiz, bizim kontrolümüzde. Bunların içerisinde bir tanesi sayın Putin'in ısrarla üzerinde durduğu bir isimdi. Bu ismi de biz Rusya'ya gönderdik. Şu an itibarıyla da bu süreci kararlı bir şekilde sürdürüyoruz, bizdeki misafirlere de sahip çıkıyoruz.

KILIÇDAROĞLU'NUN ADAYLIK SİNYALİ
O bizim derdimiz değil. Onun derdi niye bizi gersin ki. Biz işimize bakıyoruz. Şu ana kadar Cumhur ittifakı kararlı bir şekilde yola devam ediyor. Onlar da kararsız bir şekilde yola devam ediyor.

BAŞKAN ERDOĞAN, CUMA NAMAZINI HZ. ALİ CAMİSİ'NDE KILDI
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, cuma namazını Üsküdar'daki Hz. Ali Camisi'nde kıldı.

Başkan Erdoğan, Kısıklı'daki konutundan ayrılarak Hz. Ali Camisi'ne geçti.

Burada cuma namazını kılan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe, İstanbul Emniyet Müdürü Zafer Aktaş ve Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen de eşlik etti.

Cami çıkışında basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, daha sonra Vahdettin Köşkü'ne geçti.
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