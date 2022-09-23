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Arnavutluk'ta kapatılan FETÖ iltisaklı okullara ilişkin Başbakan Rama'dan açıklama: Yasal şartları yerine getirmediler

Arnavutluk'ta FETÖ iltisaklı iki okulun kapatılmasının ardından Başbakan Edi Rama konuya ilişkin açıklamada bulundu. Rama, okulların yasal bir şekilde aranan standartları yerine getirmediği için kapatıldığını açıkladı.

Arnavutluk'ta kapatılan FETÖ iltisaklı okullara ilişkin Başbakan Rama'dan açıklama: Yasal şartları yerine getirmediler
Ekleme: 23.09.2022 - 20:01 Güncelleme: 23.09.2022 - 20:22 / Editör: Ozge Selin
Arnavutluk'ta kapatılan FETÖ iltisaklı okullara ilişkin Başbakan Rama'dan açıklama: Yasal şartları yerine getirmediler
Rama, sosyal medyadan yaptığı açıklamada, FETÖ iltisaklı kolejin kapatılmasına ilişkin kamuoyunu yanıltan çok sayıda yalan haber çıktığını bildirdi. Her kararın ardından farklı bir amaç arandığını belirten Rama, eğitim faaliyeti için izin alınan bir binanın satılıp başka bir yerde açılamayacağını söyledi.

'YASAL DEĞİL'

Rama, 'Yasaya göre izin almadan yasal şekilde aranan standartları yerine getirmeden faaliyetleri başka yerde yapmak bir ihlaldir ve yasa lisansın alınmasını öngörmektedir.' ifadelerini kullandı.

BAŞKA OKULLARA TRANSFER EDİLECEKLER

Arnavutluk Eğitim ve Spor Bakanı Evis Kuşi de gün içerisinde söz konusu kolejin kapatılmasıyla ilgili açıklamada bulunmuş, öğrencilerin çalışma standartları ve kriterlerine sahip olan okullara transfer edilmesi için gerekli tüm adımların atılacağını bildirmişti.

Arnavutluk'ta kapatılan FETÖ iltisaklı okullara ilişkin Başbakan Rama'dan açıklama: Yasal şartları yerine getirmediler

KAPATILMA KARARLARI

Arnavutluk Bakanlar Kurulu, dün, ülkede faaliyet gösteren FETÖ'ye yakınlığıyla bilinen Gülistan Vakfına bağlı Mehmet Akif Ersoy Koleji'nin kapatılması kararı almıştı.

Arnavutluk makamları, aynı gün içerisinde FETÖ iltisaklı 'Turgut Ozal Education' şirketine bağlı Tiran'daki 'Zübeyde Hanım' özel ana okulunun çalışmalarını da durdurmuştu.
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Arnavutluk'ta kapatılan FETÖ iltisaklı okullara ilişkin Başbakan Rama'dan açıklama: Yasal şartları yerine getirmediler
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