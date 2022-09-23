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3 koruyucu şehit eden teröristlerden biri İstanbul Havalimanı’nda yakalandı

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde 2016 yılında iş makinelerinin güvenliğini sağlayan köy korucularına yönelik saldırıda 3 köy korucusunun şehit edildiği saldırıyı gerçekleştiren teröristlerden biri olan ve hakkında yakalama kararı bulunan Rıdvan Hozman İstanbul Havalimanı’nda yakalandı.

Ekleme: 23.09.2022 - 11:22 Güncelleme: 23.09.2022 - 11:22 / Editör: Ozge Selin
3 koruyucu şehit eden teröristlerden biri İstanbul Havalimanı’nda yakalandı
İstanbul Havalimanı Emniyet Şube Müdürlüğü ekipleri, terminal içerisinde yaptığı denetimlerde Ankara Esenboğa Havalimanı'ndan İstanbul'a gelen bir yolcudan şüphelendi.

Bunun üzerine güvenlik kameralarından takibe alınan yolcu, havalimanından ayrılmak için gittiği taksi durağında polis ekipleri tarafından kimlik kontrolüne tabi tutuldu.



Yapılan kontrolde yolcunun polise ibraz ettiği Mehmet Sıddık Hozman ismine düzenlenmiş kimliğin sahte olduğunun anlaşılması detaylı inceleme için parmak izi kontrolüne götürüldü.

Yapılan detaylı inceleme sonunda kişinin 2016 yılında Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde iş makinelerinin güvenliğini sağlayan köy korucularına yönelik saldırıda 3 köy korucusunun şehit edildiği terör saldırısını gerçekleştiren teröristlerden biri olan Rıdvan Hozman olduğu belirlendi

Silahlı terör örgütüne üye olma (PKK/KCK/YPG/YDG-H) suçundan aranan Rıdvan Hozman çıkartıldığı mahkeme sonucu tutuklanarak cezaevine gönderildi.
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