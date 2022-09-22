Kocaeli'de, husumetlisinin kardeşini vuran avukata 10 yıl hapis cezası

Kocaeli'nin Derince ilçesine bağlı Yenikent Mahallesi Begüm Sokak'ta 4 Aralık 2021'de, Avukat Deniz K. husumetlisinin kardeşi Enes A. ile yolda karşılaşınca başlayan tartışma kanlı bitti.Tartışmanın büyümesi neticesinde Deniz K., belindeki silahı çıkaran Deniz K., Enes A.'yı kolundan yaraladıktan sonra silahın kabzasıyla başına vurmaya başladı.Enes A. hastaneye kaldırıldı, gözaltına alınan Deniz K. ise tutuklandı. Sanığın Kocaeli 5. Ağır Ceza Mahkemesinde yargılanmasına devam edildi.Duruşmaya tutuklu sanık Deniz K., taraf avukatları ve müşteki Enes A. katıldı. Enes A., sanıktan şikayetçi olduğunu söyleyerek, en ağır cezayı almasını istedi.Savunması için söz hakkı verilen Deniz K., 'dedi.Mahkeme heyeti, sanığın kasten öldürmeye teşebbüs suçundan 9 yıl 2 ay, silah bulundurma suçundan ise 10 ay hapisle cezalandırmasına karar verdi.