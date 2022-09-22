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Kocaeli'de, husumetlisinin kardeşini vuran avukata 10 yıl hapis cezası

Husumetlisinin kardeşimi vurarak yaralanmasına sebep olan Deniz K., savunmasında “Öldürmek kastıyla iki kaşının ortasından vururdum” dedi.

Ekleme: 22.09.2022 - 17:45 Güncelleme: 22.09.2022 - 17:46 / Editör: Ozge Selin
Kocaeli'de, husumetlisinin kardeşini vuran avukata 10 yıl hapis cezası
Kocaeli'nin Derince ilçesine bağlı Yenikent Mahallesi Begüm Sokak'ta 4 Aralık 2021'de, Avukat Deniz K. husumetlisinin kardeşi Enes A. ile yolda karşılaşınca başlayan tartışma kanlı bitti.

Tartışmanın büyümesi neticesinde Deniz K., belindeki silahı çıkaran Deniz K., Enes A.'yı kolundan yaraladıktan sonra silahın kabzasıyla başına vurmaya başladı.

Enes A. hastaneye kaldırıldı, gözaltına alınan Deniz K. ise tutuklandı. Sanığın Kocaeli 5. Ağır Ceza Mahkemesinde yargılanmasına devam edildi.

Duruşmaya tutuklu sanık Deniz K., taraf avukatları ve müşteki Enes A. katıldı. Enes A., sanıktan şikayetçi olduğunu söyleyerek, en ağır cezayı almasını istedi.

“Öldürmek isteseydim iki kaşının ortasından vururdum”
Savunması için söz hakkı verilen Deniz K., 'Daha önce anlattığım gibi Enes A. ve ağabeyi bana meslekleri konusunda yalan söylediler. Ben de FETÖ'den dolayı suçsuz yere 6 ay cezaevinde kaldığım için bana yalan söylemelerinden tedirgin oldum. Olay günü arkamdan Enes A.'nın sesi gelince korkutmak amacıyla boşluğa ateş ettim. Şahsın yaralandığını dahi görmedim. Aramızda bir metre mesafe vardı. Enes'i öldürmek isteseydim iki kaşının ortasından vururdum. Tahliyemi istiyorum.' dedi.

Toplam 10 yıl hapis cezası verildi
Mahkeme heyeti, sanığın kasten öldürmeye teşebbüs suçundan 9 yıl 2 ay, silah bulundurma suçundan ise 10 ay hapisle cezalandırmasına karar verdi.
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