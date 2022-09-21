Putin'in 'kısmi seferberlik ilanı'na dünyadan ilk tepkiler: Ciddiye almamız gerekiyor

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, sabah saatlerinde yaptığı açıklamada, kısmi askeri seferberlik ilan etti. Putin'in açıklamasına dünyadan ilk tepkiler de gelmeye başladı.

Rusya Devlet Başkanı Putin, kısmi askeri seferberlik ilan ederken, Batı ülkelerini suçladı.Putin, Batılı ülkelerin Ukrayna'da barışçıl çözüm istemediklerini savunarak,dedi.Putin'in kısmi seferberlik ilanına dünyadan ilk tepkiler gelmeye başladı.İngiltere'de Dışişleri Bakanlığı Ofisi'nden Gillian Keegan, yaptığı açıklamada, 'dedi.Almanya Ekonomi ve İklimi Koruma Bakanı Robert Habeck ise,ifadelerini kullandı.AMERİKALI ELÇİ: ZAYIFLIKABD'nin Ukrayna Büyükelçisi Bridget Brink, Twitter'dan yaptığı paylaşımda,dedi.Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski'nin danışmanı Mihaylo Podolyak da Twitter hesabındangöndermesi yaparak şunları söyledi:Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitro Kuleba ise,açıklamasında bulundu.