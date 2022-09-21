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Okmeydanı'nda husumetli kişiler birbirine girdi! Kurşun yağan olayda 3 kişi gözaltına alındı

Okmeydanı'nda husumetli kişiler arasında çıkan tartışmada havada mermiler uçuştu. Cadde ortasında yaşanan çatışma sonucu 2 kişi yaralanırken polis, 2'si yaralı 3 şüpheliyi yakaladı. Çatışma anı bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Ekleme: 21.09.2022 - 17:33 Güncelleme: 21.09.2022 - 17:35 / Editör: Ozge Selin
Okmeydanı'nda husumetli kişiler birbirine girdi! Kurşun yağan olayda 3 kişi gözaltına alındı
Beyoğlu Okmeydanı'nda caddede yürüyen iki kişi daha önce husumetli olduğu kişiyle karşılaşınca tartışma başladı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. İki kişi husumetli oldukları kişiye tekme ve tokatlarla saldırdı.

ATEŞ AÇTI

Bir süre sonra gelen motosikletli kişi arkadaşının darbedildiğini görünce, silahını çıkararak ateş etti. Cadde üzerinde başlayan silahlı çatışmada, ateş eden kişiler ara sokaklara doğru koşarak kaçtı. O anlar çevredekilerin cep telefonu kamerasına ve güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, sokak üzerinde bir kişi darbedilirken, motosikletle gelen kişi silahla ateş ediyor. Karşılık veren kişilerle sokak üzerinde silahlı çatışma yaşanıyor.

2'Sİ YARALI 3 GÖZALTI

Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Polis ekiplerinin olay yeri incelesi sırasında, E.Ç isimli kişi, yanına gelen bir kişinin kendisine poşet içerisinde silah bıraktığını söyledi. Şüphelinin evinde yapılan aramada olayda kullanılan silah ele geçirildi. Polisin mahalledeki çalışmaları sonucunda, silahlı çatışmadakilerden birinin E.E olduğunu tespit edildi. E.E Okmeydanı'nda bir sokak üzerinde yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelinin ifadelerinden yola çıkan polis, çatışmaya karışanlardan Esat E. ve M.A.Y'nin yaralandıklarını ve bir evde saklandıkları bilgisine ulaştı. Eve yapılan operasyonda, yaralı iki şüphelide yakalanarak Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildi. Olaya karışan 1 şüpheliyi yakalama çalışmaları sürüyor.

Olayı gören mahalle sakini, 'Karşılıklı birbirine sıkmalar oldu. Arabanın camına bir kurşun geldi. Sonra herkes kaçtı. Ne olduğu ile ilgili bir bilgim yok. Motorcu olduklarını biliyoruz ama kim olduklarını bilmiyoruz.' dedi.

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