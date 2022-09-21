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O saatte sağanak yağış geliyor! Sonbahar kendini gösterdi! Meteoroloji uyardı! Gök delinecek...

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan son değerlendirmelere göre sıcaklıklar ülkeyi terk diyor. Karadeniz, İç Anadolu'nun ve Doğu Anadolu'nun kuzeyi ile batı ve doğu Akdeniz gök gürültülü sağanak yağışlı olacak. İşte il l hava durumu ve konu hakkında merak edilenler...

Ekleme: 21.09.2022 - 10:05 Güncelleme: 21.09.2022 - 10:10 / Editör: Ozge Selin
O saatte sağanak yağış geliyor! Sonbahar kendini gösterdi! Meteoroloji uyardı! Gök delinecek...
ANKARA °C, 26°C
Parçalı bulutlu, zamanla yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra kuzey ve doğu çevreleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ÇANKIRI °C, 29°C
Parçalı bulutlu, zamanla yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ESKİŞEHİR °C, 24°C
Parçalı bulutlu

KONYA °C, 28°C
Parçalı ve az bulutlu

BOLU °C, 20°C
Parçalı ve yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak yağışlı

DÜZCE °C, 23°C
Parçalı ve yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak yağışlı

KASTAMONU °C, 22°C
Parçalı ve yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra doğu ilçelerinde yerel olarak kuvvetli olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

SİNOP °C, 25°C
Parçalı ve yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olarak kuvvetli olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

AMASYA °C, 27°C
Parçalı ve yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olarak kuvvetli olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ARTVİN °C, 28°C
Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

SAMSUN °C, 24°C
Parçalı ve yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra batı ilçelerinde yerel olarak kuvvetli olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

TRABZON °C, 23°C
Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

ERZURUM °C, 27°C
Parçalı ve yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KARS °C, 28°C
Parçalı ve yer yer çok bulutlu

MALATYA °C, 31°C
Parçalı bulutlu

VAN °C, 28°C
Parçalı ve az bulutlu

DİYARBAKIR °C, 35°C
Az bulutlu

GAZİANTEP °C, 32°C
Parçalı bulutlu , zamanla yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

SİİRT °C, 34°C
Az bulutlu

ŞANLIURFA °C, 35°C
Parçalı ve az bulutlu
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