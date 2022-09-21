O saatte sağanak yağış geliyor! Sonbahar kendini gösterdi! Meteoroloji uyardı! Gök delinecek...

ANKARA °C, 26°CParçalı bulutlu, zamanla yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra kuzey ve doğu çevreleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıÇANKIRI °C, 29°CParçalı bulutlu, zamanla yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıESKİŞEHİR °C, 24°CParçalı bulutluKONYA °C, 28°CParçalı ve az bulutluBOLU °C, 20°CParçalı ve yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak yağışlıDÜZCE °C, 23°CParçalı ve yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak yağışlıKASTAMONU °C, 22°CParçalı ve yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra doğu ilçelerinde yerel olarak kuvvetli olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıSİNOP °C, 25°CParçalı ve yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olarak kuvvetli olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıAMASYA °C, 27°CParçalı ve yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olarak kuvvetli olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıARTVİN °C, 28°CParçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlıSAMSUN °C, 24°CParçalı ve yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra batı ilçelerinde yerel olarak kuvvetli olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıTRABZON °C, 23°CParçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlıERZURUM °C, 27°CParçalı ve yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıKARS °C, 28°CParçalı ve yer yer çok bulutluMALATYA °C, 31°CParçalı bulutluVAN °C, 28°CParçalı ve az bulutluDİYARBAKIR °C, 35°CAz bulutluGAZİANTEP °C, 32°CParçalı bulutlu , zamanla yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıSİİRT °C, 34°CAz bulutluŞANLIURFA °C, 35°CParçalı ve az bulutlu