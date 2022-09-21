O saatte sağanak yağış geliyor! Sonbahar kendini gösterdi! Meteoroloji uyardı! Gök delinecek...
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan son değerlendirmelere göre sıcaklıklar ülkeyi terk diyor. Karadeniz, İç Anadolu'nun ve Doğu Anadolu'nun kuzeyi ile batı ve doğu Akdeniz gök gürültülü sağanak yağışlı olacak. İşte il l hava durumu ve konu hakkında merak edilenler...
ANKARA °C, 26°C
Parçalı bulutlu, zamanla yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra kuzey ve doğu çevreleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ÇANKIRI °C, 29°C
Parçalı bulutlu, zamanla yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ESKİŞEHİR °C, 24°C
Parçalı bulutlu
KONYA °C, 28°C
Parçalı ve az bulutlu
BOLU °C, 20°C
Parçalı ve yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak yağışlı
DÜZCE °C, 23°C
Parçalı ve yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak yağışlı
KASTAMONU °C, 22°C
Parçalı ve yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra doğu ilçelerinde yerel olarak kuvvetli olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
SİNOP °C, 25°C
Parçalı ve yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olarak kuvvetli olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
AMASYA °C, 27°C
Parçalı ve yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olarak kuvvetli olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ARTVİN °C, 28°C
Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı
SAMSUN °C, 24°C
Parçalı ve yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra batı ilçelerinde yerel olarak kuvvetli olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
TRABZON °C, 23°C
Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı
ERZURUM °C, 27°C
Parçalı ve yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
KARS °C, 28°C
Parçalı ve yer yer çok bulutlu
MALATYA °C, 31°C
Parçalı bulutlu
VAN °C, 28°C
Parçalı ve az bulutlu
DİYARBAKIR °C, 35°C
Az bulutlu
GAZİANTEP °C, 32°C
Parçalı bulutlu , zamanla yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
SİİRT °C, 34°C
Az bulutlu
ŞANLIURFA °C, 35°C
Parçalı ve az bulutlu