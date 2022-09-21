Muğla'da düştüğü foseptik çukurunda elektrik akımına kapılan kadın öldü

Muğla'nın Fethiye ilçesi Tuzla Mahallesi'nde asma yaprağı toplayan Mücesser Selim (39), bir anda dengesini kaybedip foseptik çukuruna düştü.İhbar üzerine bölgeye sağlık itfaiye ve polis ekibi sevk edildi.Ekipler tarafından kurtarılan Selim, özel bir hastaneye kaldırıldı.Düştüğü yerde elektrik akımına kapıldığı belirlenen Selim, müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.