Milyonluk Forex vurgununda yeni detayları! Mesajlar ortaya çıktı: İnsanları böyle kandırmışlar

19 kişilik dolandırıcılık çetesinin yöntemleriyle ilgili yeni detaylara ve şebeke üyelerinin mesajlarına ulaştı. Ülke genelinde 121 vatandaşı yüksek kazançlı Forex yatırımı paylaşımlarıyla 1.8 milyon lira dolandıran çete üyelerinin inandırıcılıklarını arttırabilmek ve vatandaşları ikna edebilmek için Adalet Bakanlığı'nın logosunun bulunduğu sahte belge gönderdikleri ortaya çıktı.Belgede iptal edilmesi durumunda elde edilen kazancın da iptal edileceği ve yasal işlem başlatılacağı belirtilirken, kendilerine belirtilen tutarda paranın gönderilmemesi durumunda işlem başlatılarak vatandaşların savcı tarafından ifadeye çağrılabileceklerini ifade edildi. Vatandaşların bu yöntemle tuzağa düşürüldükleri anlaşıldı.TAMAMEN RİSKSİZ VE HELALDİRÇete üyelerinin tuzağa düşürmek istedikleri vatandaşlara gönderdikleri bir mesajda 'tamamen risksiz ve helaldir' diye yazması 'bu kadarına da pes doğrusu' dedirtti. Mesajda, 'Efendim sisteme girişimiz en düşük 3 bin ile 1 milyon lira arasında yapılıyor. Tamamen yasal ve risksiz ve helaldir. Yatırımınız direk olarak altın ve petrol rezervi üzerinden işlem alınır.Toplamda 3 saat içerisinde sonuç bulduktan sonra yüzde 18 vergilendirme ve döviz bozum sistemine tabi tutulur. SPK kaydına istinaden faturanız kesilip hesabınıza aktarım yapılır. Kaybetme ve anaparanızı yok etme şansınız yoktur. Olumsuz sonuçlanır ise anaparanız size iade edilir' denildi.1 SAAT İÇİNDE 98 BİN LİRA KAZANDIMÇete üyelerinin çaldıkları bir sosyal medya hesabı üzerinden sahte dekont fotoğrafını da ekleyerek yaptıkları paylaşımda, 'Merhabalar arkadaşlar. Bugün bir arkadaşımın tavsiyesi üzerine yatırımda bulundum.Forex yatırım uzmanı sayesinde 1 saat içinde 5 bin lira yatırım sağlayıp 987 bin lira kazandım. Bu yatırımı yapmak isteyenler buradan mesaj atsınlar. Gönül rahatlığıyla yatırım sağlayabilirsiniz' şeklinde yazdıkları görüldü.SAHTE ADALET BAKANLIĞI DEKONTUŞüphelilerin kurbanlara gönderdiği watsapp mesajında, 'Adalet Bakanlığı tarafından onayınız mevcutlanmıştır. Bana gelen mail karşılığından size ön bilgilendirme sağlıyorum. Sizin hesabınıza yüklü miktarda borsa şirketler tarafından aktarım sağlanmadığı için bu kazancınız size yasa dışı kazanç olarak geliyor. Yani biz bu kazancınızı hesabınıza aktardığımız zaman bloke olma durumu yüzde 99. Banka müdürleri ve savcı tarafından ifadeye alınmanız söz konusu.Bunu yasal bir kazanca sokabilmek için 24 bin 875 lira güvenlik protokolü ödeminizi sağladığınız anda hesabınıza otomatik şekilde aktarım sağlanıyor. İçiniz gönlünüz rahat olsun. Yatırım sağladığınız anda hesabınıza aktarımını sağlıyorum. Adalet Bakanlığı tarafından iletilen dekontu paylaşımını da yapıyorum. Size şimdiden bol harcamalar diliyorum' diye yazmaları dikkat çekti.OPERASYONİzmir Cumhuriyet Başsavcılığı çeşitli yöntemlerle çaldıkları sosyal medya hesaplarından, hesap sahibi paylaşıyormuş gibi yüksek kazançlı 'forex' yatırımı paylaşımı yaparak takipçileri tuzağa düşüren bir şebeke olduğu bilgisi üzerine soruşturma başlattı.Şüphelilerin bu tuzağa düşürdükleri ve kendileri ile yüksek kazanç elde etmek amacıyla iletişime geçen kişilerden yatırım danışmanlığı ücreti adı altında para talep ettikleri ve başkalarına yüksek para kazandıkları yönünde sahte dekontlar düzenledikleri, kazanılan parayı alabilmeleri için vergi, dosya masrafı adı altında ücret aldıkları ve işlemlerin legal olduğuna inandırmak için Adalet Bakanlığının resmi kurum logosunu ve sitesine ait fotoğrafların bulunduğu çeşitli belge ve resim göndererek dolandırıcılık yaptığı ileri sürüldü.İzmir'de 9, ülke genelinde 121 kişiyi dolandırıp yaklaşık 1 milyon 800 bin lira haksız kazanç elde ettikleri ileri sürülen şüphelilerin gözaltına alınması için savcılık talimatı ile İzmir Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri operasyon başlattı.Öte yandan, operasyonun İzmir'in yanı sıra Van, Gaziantep, Adana, Antalya, Batman, Hatay, Manisa, Mersin ve Trabzon illerinde eş zamanlı yapıldığı öğrenildi. Yapılan operasyonlarda toplam 19 çete üyesi gözaltına alındı.