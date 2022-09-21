Marmaris yangınını söndürmeye destek veren helikopter düştü

Türkiye'nin güney kıyıları bir kez daha alevlere teslim oldu.Muğla'nın Marmaris ilçesindeki orman yangınına müdahale sürüyor.Havadan ve karadan müdahale sürüyorYangına Muğla Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 15 helikopter, 8 uçak, 40 arazöz, 6 dozer ve 500 orman işçisi ile müdahale ediliyor.Gökyüzünü kaplayan dumanlar ilçe merkezinin birçok noktasından görülebiliyor.Yangının Aksaz Deniz Üs Komutanlığına ulaşmaması için de tedbir alındı.Askeri bölgeden su tankeri, dozer, arazöz, yangın söndürme araçları ile çok sayıda personel de yangına müdahale için görevlendirildi.Polisin toplumsal olaylara müdahale araçları (TOMA) ile Muğla İtfaiyesi ekipleri de bölgeye sevk edildi.Sahil Güvenlik Komutanlığına bağlı ekipler de helikopterlerin su aldığı alanda bekleyen deniz unsurlarını uzaklaştırdı.Yangın söndürme çalışmaları için bölgeye traktörle su tankeri taşıyan vatandaşların da geldiği görüldü.Yangına çevre illerden de destek geldi.Kastamonu'dan yangına müdahale için hareket eden halikopterlerden birinden ise acı haber geldi.Çalışmalara destek için giden yangın söndürme helikopteri, Denizli'nin Çardak ilçesi yakınlarında yakıt ikmali yapmak üzere inişe geçtiği sırada kaza kırıma uğradı.Olay yerine arama kurtarma ekipleri ile ambulanslar sevk edildi.İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, “Denizli Çardak'ta bir helikopter kaza kırıma uğradı. 2 Rus, 5 Türk, toplam 7 mürettebatı olan helikopterde 2 kişi hayatını kaybetti, 5 mürettebat yaralı. Başımız sağ olsun.” denildi.