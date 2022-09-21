  • USD: 18,29 - 18,33
  • EURO: 18,13 - 18,16
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Kayseri'de 2 kişinin yanarak ölümüne neden olan sürücü kazayı anlattı

Kayseri Kocasinan'da kamyonun park halindeki otomobile çarpması sonucu 2 kişinin yanarak can verdiği kazaya ilişkin hakim karşısına çıkan kamyon sürücüsü "O an şoka girdim" dedi.

Ekleme: 21.09.2022 - 17:38 Güncelleme: 21.09.2022 - 17:39 / Editör: Ozge Selin
Kayseri'de 2 kişinin yanarak ölümüne neden olan sürücü kazayı anlattı
29 Temmuz'da Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde bulunan Kuzey Çevre Yolu Elagöz mevkiinde İ.S. yönetimindeki 38 BME 170 plakalı kamyonet yol kenarında park halinde bulunan 38 UT 058 plakalı otomobile arkadan çarptı.

Kazanın ardından hem otomobilde hem de kamyonda yangın çıktı.

2 kişi yanarak can verdi
İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, polis, sağlık ve AFAD ekibi sevk edildi. Polis ekipleri yolu trafiğe kapatırken, itfaiye ekipleri de yangına müdahale etti. Çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürülürken, feci kazada H.B. ve N.K. yanarak can verdi.

'O an şoka girdim, otomobilin içerisindeki kişileri kurtaramadım'
1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada sabık İ.S, avukatlar ve kazada hayatını kaybeden N.K.'nın yakınları salonda hazır bulunurken, kazada hayatını kaybeden H.B.'nin yakınları ise SEGBİS ile duruşmaya katıldı.

Mahkemede kaza anını anlatan kamyonet sürücüsü İ.S., “Emniyet şeridinde ilerlerken araç bir anda durdu. Uyarıcı hiçbir şey yoktu. Aracın dörtlüsü bile yanmıyordu. Kaza biranda gelişti. O anda bende şoka girdiğim için otomobilin içerisindeki kişileri kurtaramadım. Sonrasında da LPG tankının patlamasıyla yangın çıktı” dedi.

Duruşma ertelendi
İ.S. ayrıca, mahkeme heyetinden tahliyesini talep etti.

Mahkeme heyeti, dosyadaki eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı ileri bir tarihe erteledi.
Kabaktepe'den Levazım Tüneli çalışmalarının durdurulmasına tepki: CHP proje durdurma birincisi olmuştur
Marmaris yangınını söndürmeye destek veren helikopter düştü
NATO'dan Rusya'nın restine rest: Putin için işler yolunda gitmiyor, nükleer savaşı kazanamaz
Zelenskiy: Batılı ülkeler Putin'in şantajlarına kanmamalı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın fotoğrafla hatırlatmıştı: Kişi başı 1500 Euro almışlar
Youtube'dan skandal 'Soykırım' sansürü! İftiraları çürüten belgeleri kaldırdılar
CHP'li Özgür Özel'den adaylık açıklaması: Kesinlikle Kemal Kılıçdaroğlu'dur demiyoruz
Bakan Bilgin'den asgari ücret zammı açıklaması: Aralık geliyor...
Fed faiz kararı bugün açıklanıyor! Eylül 2022 Fed toplantısı ne zaman saat kaçta? Faiz kararı beklentisi netleşti
İyi Parti'de ihale tartışması: Milletvekiliyim diye ticarete ara veremem
Hürkuş, Afrika görevine hazırlanıyor
Sözcü'den Ekrem İmamoğlu'na sansür: Dün fotoğrafını kesti bugün adını yazmadı
Marmaris'te orman yangını! Rüzgar müdahaleyi güçleştiriyor...
Telefonundaki DEAŞ içeriklerine ulaşılmaması için dişiyle parmak derisini koparmış
İstanbulluların metrobüs çilesi bitmiyor: Acıbadem'de ilerleyen aracın motor kısmında yangın çıktı
Putin'in 'kısmi seferberlik ilanı'na dünyadan ilk tepkiler: Ciddiye almamız gerekiyor
Yeni TOKİ müjdesi geldi! İndirim kampanyası geliyor
İyi Parti ile DEVA Partisi arasında ekonomi koltuğu çekişmesi
MİT'ten Gara ve Metina'da PKK'ya şok baskın! Çok sayıda terörist etkisiz
Le Monde: Fransa'da artan enerji fiyatları fabrikaları kapanmaya götürdü
Türkiye’nin en değerli 10 ilçesi belli oldu

Türkiye’nin en değerli 10 ilçesi belli oldu

Gölde balık tutarken karşısına çıktı: İki ağızlı iki başlı ve dört gözlü

Gölde balık tutarken karşısına çıktı: İki ağızlı iki başlı ve dört gözlü

Yargıtay: Yağma suçunda paranın azlığı önemli değil

Yargıtay: Yağma suçunda paranın azlığı önemli değil

TOGG için tarih verdi: SUV modelinde fiyat ne olacak?

TOGG için tarih verdi: SUV modelinde fiyat ne olacak?

Bilim Kurulu Üyesi Turan açıkladı: Kovid-19 yeniden mutasyona uğradı mı?

Bilim Kurulu Üyesi Turan açıkladı: Kovid-19 yeniden mutasyona uğradı mı?

TOKİ 250 bin konut kura çekiliş takvimi: TOKİ kura sonuçları isim listesi e devlet üzerinden öğrenilecek

TOKİ 250 bin konut kura çekiliş takvimi: TOKİ kura sonuçları isim listesi e devlet üzerinden öğrenilecek