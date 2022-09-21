İstanbulluların metrobüs çilesi bitmiyor: Acıbadem'de ilerleyen aracın motor kısmında yangın çıktı

İstanbul'da her gün yaşanan metrobüs arızaları vatandaşları mağdur etmeye devam ediyor. Kadıköy Acıbadem metrobüs durağı yakınlarında ilerleyen bir metrobüsün motor kısmında yangın çıktı. Yolcular dumanların yükseldiği araçtan kendilerini dışarıya atarken, yangın yapılan müdahale ile söndürüldü.

stanbul Büyükşehir Belediyesi arızalanan, yolda kalan toplu ulaşım araçları nedeniyle vatandaşları mağdur etmeye devam ediyor. İstanbul'da bitmek bilmeyen metrobüs arızalarına bugün bir yenisi daha eklendi.Kadıköy Acıbadem metrobüs durağı yakınlarında ilerleyen bir metrobüsün motor kısmında bir anda yangın çıktı. Yolcular, alevlerin yükseldiği araçtan kendilerini dışarıya atarken yangın yapılan müdahale ile söndürüldü.O anlar o sırada yoldan geçen bir aracın sürücüsü tarafından görüntülendi.