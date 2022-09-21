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İstanbul'da 2 kişiyi öldürüp 2'si polis 4 kişiyi yaralamıştı! Bir cinayet daha işlemiş

Dün İstanbul Başakşehir'de 2 kişiyi öldürüp 2 kişiyi yaraladıktan sonra Fatih'te kimlik kontorolü yapan 2 polis memurunu da vuran saldırgan Güven Güler hakkında yeni bir detay daha ortaya çıktı. Katil zanlısı Güler'in katliam yaptığı gece arkadaşının babası Celal M.'yi de öldürdüğü ortaya çıktı.

Ekleme: 21.09.2022 - 01:31 Güncelleme: 21.09.2022 - 01:41 / Editör: Ozge Selin
İstanbul'da 2 kişiyi öldürüp 2'si polis 4 kişiyi yaralamıştı! Bir cinayet daha işlemiş
Dün gece, Başakşehir Güvercintepe Mahallesi kan donduran cinayetlere sahne oldu. Bir evden silah sesleri yükselmesinin ardından polise ihbarda bulunuldu. İhbar üzerine eve giren polis ekipleri, Ergül Maden (28)'in cesediyle karşılaştı. Cinayeti Güven Güler adlı şahsın işlediği tespit edilirken yakın bir sokaktan da silah sesleri yükseldi. Bölgeye giden ekipler, Güven Güler'in yengesi Güllü Güler (61) 'i öldürdüğü Sevim Güler ve Adem Tepe'yi ise yaraladığını belirledi.

2 POLİSİ DE SİLAHLA YARALADI

Katliamların ardından kaçan şüpheli Güven Güler, Fatih'te kimlik kontrolü yapan 2 polis memurunu da silahla yaraladı. Olayın ardından İstanbul Emniyeti harekete geçti. Ekiplerin başarılı operasyonu sonucunda şüpheli Güven Güler, Küçükçekmece'de kıskıvrak yakalandı.

İstanbul'da 2 kişiyi öldürüp 2'si polis 4 kişiyi yaralamıştı! Bir cinayet daha işlemiş

SORGUSUNDA HER ŞEYİ İNKAR ETTİ

Yakalandıktan sonra Asayiş Şube Müdürlüğü'ne getirilen şüpheli Güven Güler yapılan ilk sorgusunda yaptıklarının hepsini inkar etti. Cinayet ve yaralama olaylarını kendisinin yapmadığını iddia eden şüpheli, polislere ateş ettiği iddialarını da kabul etmedi. Uyuşturucu bağımlısı olduğu öğrenilen şüphelinin cinayetleri neden işlediği sorununa 'Ben kimseyi öldürmedim. Kimseyi yaralamadım.' cevabını verdi.

İstanbul'da 2 kişiyi öldürüp 2'si polis 4 kişiyi yaralamıştı! Bir cinayet daha işlemiş

SORUŞTURMADA BİR CİNAYETİN DAHA OLDUĞU ORTAYA ÇIKTI

Cinayet Büro Amirliği'nde yapılan soruşturmada katil zanlısı Güven Güler'in Ergül Maden'i öldürükten sonra arkadaşının babası olduğu öne sürülen Celal M. adlı kişiyi öldürdüğü ortaya çıktı. Güler'in Celal M'nin ardından da yengesi Güllü Güler'i katlettiği, kuzeni Sevim Tepe ve eniştesi Adem Tepe'yi silahla vurarak yaraladığı tespit edildi. Böylelikle, Güven Güler'in cinayet sayısı 3'e yükseldi. 2'si polis 4 kişiyi yaralayan zanlının sorgusuna devam ediliyor.
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