  • USD: 18,29 - 18,33
  • EURO: 18,13 - 18,16
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Firmalar boykotu göze alamadı: LGBT dayatmasına hizmet eden 'eşcinsel imam' Mohamed Zahed'in Türkiye'deki konuşması iptal edildi

Avrupa'da 'eşcinsel imam' olarak tanınan ve LGBT dayatmasına hizmet eden Mohamed Zahed'in İstanbul’da gerçekleştirilmesi planlanan konuşması gelen tepkiler üzerine iptal edildi. Zahed'in ismi Brand Week İstanbul'un resmi internet sitesinden ve sosyal medya paylaşımlarından kaldırıldı.

Firmalar boykotu göze alamadı: LGBT dayatmasına hizmet eden 'eşcinsel imam' Mohamed Zahed'in Türkiye'deki konuşması iptal edildi
Ekleme: 21.09.2022 - 20:07 Güncelleme: 21.09.2022 - 20:22 / Editör: Ozge Selin
Firmalar boykotu göze alamadı: LGBT dayatmasına hizmet eden 'eşcinsel imam' Mohamed Zahed'in Türkiye'deki konuşması iptal edildi
Fransa'da faaliyetlerini sürdüren ve kendini 'eşcinsel imam' olarak tanımlayan Mohamed Zahed'in Türkiye'de konferans vereceğinin açıklanması büyük tepki çekmişti.

Brand Week İstanbul etkinliğine katılması planlanan Zahed'in konuşmasının gelen tepkiler ve boykotu göze alamayan sponsorlar nedeniyle iptal edildiği belirtildi.

Firmalar boykotu göze alamadı: LGBT dayatmasına hizmet eden 'eşcinsel imam' Mohamed Zahed'in Türkiye'deki konuşması iptal edildi

İsmi her yerden silindi
Organizatörler, resmi siteden ve sosyal medya paylaşımlarından Zahed'in iismini kaldırdı.

Konuşmacılar listesinde İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun eşi Dilek İmamoğlu'yla yan yana yer alıyordu. Resmi sitede şu anda Zahed'in konuşmalar arasında yer almadığı görüldü.

Firmalar boykotu göze alamadı: LGBT dayatmasına hizmet eden 'eşcinsel imam' Mohamed Zahed'in Türkiye'deki konuşması iptal edildi
Afrin'i kana bulayacaklardı! 12 kilogram patlayıcı ile bomba yapımında kullanılan malzemeler ele geçirildi!
Servis aracına bombalı saldırı düzenlemişlerdi... Teröristler tutuklandı
ABD Başkanı Biden: Putin sorumsuzca davranıyor kimse Rusya'yı tehdit etmiyor!
Bakan Çavuşoğlu: 'Terörü besleyen faktörleri ele almadıkça terörle mücadele kazanılamaz'
Türkiye’nin en büyüğü olacak! Ankara Etlik Şehir Hastanesi 28 Eylül'de açılıyor
Kabaktepe'den Levazım Tüneli çalışmalarının durdurulmasına tepki: CHP proje durdurma birincisi olmuştur
Marmaris yangınını söndürmeye destek veren helikopter düştü
NATO'dan Rusya'nın restine rest: Putin için işler yolunda gitmiyor, nükleer savaşı kazanamaz
Zelenskiy: Batılı ülkeler Putin'in şantajlarına kanmamalı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın fotoğrafla hatırlatmıştı: Kişi başı 1500 Euro almışlar
Youtube'dan skandal 'Soykırım' sansürü! İftiraları çürüten belgeleri kaldırdılar
CHP'li Özgür Özel'den adaylık açıklaması: Kesinlikle Kemal Kılıçdaroğlu'dur demiyoruz
Bakan Bilgin'den asgari ücret zammı açıklaması: Aralık geliyor...
Fed faiz kararı bugün açıklanıyor! Eylül 2022 Fed toplantısı ne zaman saat kaçta? Faiz kararı beklentisi netleşti
İyi Parti'de ihale tartışması: Milletvekiliyim diye ticarete ara veremem
Hürkuş, Afrika görevine hazırlanıyor
Sözcü'den Ekrem İmamoğlu'na sansür: Dün fotoğrafını kesti bugün adını yazmadı
Marmaris'te orman yangını! Rüzgar müdahaleyi güçleştiriyor...
Telefonundaki DEAŞ içeriklerine ulaşılmaması için dişiyle parmak derisini koparmış
Türkiye’nin en değerli 10 ilçesi belli oldu

Türkiye’nin en değerli 10 ilçesi belli oldu

Gölde balık tutarken karşısına çıktı: İki ağızlı iki başlı ve dört gözlü

Gölde balık tutarken karşısına çıktı: İki ağızlı iki başlı ve dört gözlü

Yargıtay: Yağma suçunda paranın azlığı önemli değil

Yargıtay: Yağma suçunda paranın azlığı önemli değil

TOGG için tarih verdi: SUV modelinde fiyat ne olacak?

TOGG için tarih verdi: SUV modelinde fiyat ne olacak?

Bilim Kurulu Üyesi Turan açıkladı: Kovid-19 yeniden mutasyona uğradı mı?

Bilim Kurulu Üyesi Turan açıkladı: Kovid-19 yeniden mutasyona uğradı mı?

TOKİ 250 bin konut kura çekiliş takvimi: TOKİ kura sonuçları isim listesi e devlet üzerinden öğrenilecek

TOKİ 250 bin konut kura çekiliş takvimi: TOKİ kura sonuçları isim listesi e devlet üzerinden öğrenilecek