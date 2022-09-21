CHP'li tacizcilerden mağdur kadına skandal tehdit: 'İki çocuğuna yazık ederim'

CHP'li Adana Büyükşehir Belediyesi'nde, ASKİ'de yaşanan taciz skandalına Ulaşım A.Ş.'de eklendi. Metroda güvenlik görevlisi olarak çalışırken, yaşadığı taciz ve mobbing yüzünden istifa eden Ö.Ö. (39), 2020'de uğradığı tacizi ve arkasından gelen örtbas zincirini tek tek anlattı.Genç kadın 'Ablası Ulaşım A.Ş.'de müdür olan ve metroda bakım görevlisi olarak Cumhur Aygün, bana 'çıkış listeleri hazırlanıyor. Ulaşım A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Kadir Özdemir'i tanıyorum. Seni ona anlattım, 'Kent Kart'a alırız' dedi. Mersin'e rakı balığa gideriz. Hallederiz' teklifinde bulundu. Kabul etmeyince, bu kez taciz etti. Şikayetçi olunca uzaklaştırma cezası aldı. Kadir Özdemir, işyerime gelip, 'şikayetimden vazgeç, yoksa iki çocuğuna yazık olur' diye tehdit etti. Ben de çocuklarım ve ekmeğim için şikayetimden vazgeçtim. Ardından beni, 8 ayda 4 kez çeşitli yerlere sürgüne gönderip mobbing uyguladı. Dayanamadım ve 2021'de istifa ettim. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na mail atıp, yaşadıklarımı anlattım ama hiçbir şey yapmadılar' dedi.2 çocuk annesi Ö.Ö. 2012 yılında Adana Büyükşehir Belediyesi'nde metro duraklarında güvenlik görevlisi olarak çalışmaya başladı. 2019 yerel seçimlerinde CHP'nin göreve gelmesinin ardından Belediye Başkanı Zeydan Karalar tarafından 'Bankamatikçiler' diyerek işçiler çıkarılmaya başlandı.Metroda bakımcı olarak çalışan ablası Ulaşım A.Ş.'de müdür eşi ise aynı yerde sözleşmeli personel olan Cumhur Aygün (53) çıkışlarından tedirgin olan Ö.Ö.'ye iddiaya göre, 'Seni Kadir başkana anlattım. Birimini değişeceğiz, Kent Kart'a alacağız. Mersin'e rakı balığa gider hallederiz' dedi.Aygün'ün bu teklifini Ö.Ö. kabul etmedi. Ancak Cumhur Aygün, Ö.Ö.'yü telefon mesajlarıyla taciz etmeye başladı. Taciz mesajlarından psikolojisi bozulan Ö.Ö.,10 Eylül 2020'de Aygün hakkında şikayetçi oldu. Adana 1. Aile Mahkemesi aynı gün Cumhur Aygün hakkında Ö.Ö.'ye bir ay yaklaşmama cezası verdi.Mahkeme'nin Cumhur Aygün'e cezası vermesi üzerine Ulaşım A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Kadir Özdemir'in görev yaptığı ekmek fabrikasına geldiğini, şikayetinden vazgeçmesini istediğini anlatan Ö.Ö., 'Kadir Özdemir şikayetimi geri almamı istedi. Almayacağımı söyleyince 'İki çocuğuna yazık ederim' tehdidinde bulundu. Ben de çocuklarımın hayatından endişe ettiğim için 5 gün sonra gidip şikayetimden vazgeçtim.Mahkeme Cumhur Aygün'e bu kez adli kontrol şartı uyguladı. Daha sonra karara itiraz ettiler, kovuşturmaya gerek yok kararı çıktı. Bunun üzerine biz de karara itiraz ettik. Bu arada Kadir Özdemir çalıştığım yerlere sürekli geliyordu. 8 ay içinde 4 kez sürgüne gönderildim. En sonunda beni bulvarlardaki kavşaklara çiçek dikme işinde görevlendirdiler. Astımım olduğu için rapor aldım. Tacizle başladı mobbingle devam edince dayanamadım ve 3 Mayıs 2021'de istifa ettim. Eğer ben balık yemeye gitmiş olsaydım bunlar başıma gelmeyecekti.'Kadir Özdemir'n kendisini tanımadığını iddia ettiğini de ifade eden Ö.Ö., 'Kendisi beni sürekli telefonla arıyordu. Şikayetimi çekmemi istiyordu. Yalan söylüyor. Eğer ben kendisine iftira atıyorsam şikayetçi olsun. Bütün telefon kayıtlarımı incelesinler. Gerçekler ortaya çıkacak. Sadece ben değil belediyede çalışan diğer kadınlarda ekmekleri için tacizlere ses çıkarmıyorlar.Yaşadığım bu taciz ve mobbing olayını Kemal Kılıçdaroğlu'na mail attım. Ama hiçbir gelişmem olmadı' şeklinde konuştu.Ö.Ö.'nün taciz olayı Adana Büyükşehir Belediyesinin 2021 Ağustos ayı meclis oturumunda da gündem olmuştu. Pozantı Belediye Başkanı Mustafa Çay, konuyu gündeme taşımış, 'Bu tür insanların o koltukta bulunması gururumuza dokunuyor' diyerek Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar'dan Kadir Özdemir'i görevden almasını istemişti. Ancak Karalar, bugüne kadar Özdemir hakkında hiçbir işlem yapmadı.