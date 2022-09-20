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Şırnak’ta PKK/KCK operasyonunda 14 kişi gözaltına alındı

Şırnak’ta, terör örgütü PKK/KCK adına faaliyet yürüttükleri tespit edilen şüphelilere yönelik operasyonda 14 şüpheli gözaltına alındı.

Ekleme: 20.09.2022 - 17:49 Güncelleme: 20.09.2022 - 17:49 / Editör: Ozge Selin
Şırnak’ta PKK/KCK operasyonunda 14 kişi gözaltına alındı
İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Şırnak Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, terör örgütü PKK/KCK adına faaliyette bulundukları belirlenen 15 şüphelinin yakalanmasına yönelik operasyonlar düzenlendi. Eş zamanlı operasyonda 14 şüpheli, yakalanarak gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramalarda; 1 ruhsatsız piyade tüfeği, 4 piyade tüfeği şarjörü, 1 ruhsatsız av tüfeği, 184 fişek, 6 av tüfeği fişeği, 4 hafıza kartı, 2 flash bellek, 12 cep telefonu ele geçirildi. Şüphelilerin jandarmadaki işlemleri devam ederken, 1 şüphelinin de yakalanması için çalışma yürütülüyor.

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