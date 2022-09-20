  • USD: 18,28 - 18,31
  • EURO: 18,30 - 18,33
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

MÜSİAD, Kazakistan’da iş forumu düzenledi

MÜSİAD Kazakistan Başkanı Yılmaz Kesen, "Bu iş forumunun düzenlenme amacı iki ülke arasındaki ticari faaliyetlerin artırılması için iş adamlarının karşılıklı görüşmelerini sağlayarak ticari anlaşmaların zeminini hazırlamak" dedi.

Ekleme: 20.09.2022 - 17:28 Güncelleme: 20.09.2022 - 17:28 / Editör: Ozge Selin
MÜSİAD, Kazakistan’da iş forumu düzenledi
Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSAİD), Kazakistan'ın Almatı şehrinde Türkiye-Kazakistan İş Forumu düzenledi.

MÜSİAD Kazakistan Temsilciliği tarafından düzenlenen foruma Türkiye'nin Almatı Başkonsolosu Ali Rıza Akıncı, MÜSİAD Kazakistan Başkanı Yılmaz Kesen, MÜSAİD İhracat Geliştirme Komisyonu Başkanı Abdulkadir Sıcakyüz'ün yanı sıra Kazak yetkililer ile iki ülkenin farklı sektörlerinden çok sayıda iş insanı katıldı.

Forumun açılış konuşmasını yapan Başkonsolos Akıncı, mevcut küresel gündem şartlarında Türk-Kazak iş birliğinin bir zaruriyet olduğuna işaret ederek, özellikle ticari alandaki iş birliğinin iki ülke arasındaki ilişkilerin pekişmesini sağlayacağını belirtti.

Kazakistan'ın Ulusal Girişimciler Odası Atameken'in Almatı Başkan Vekili Akerkin Eraliyeva da gelecek dönemde MÜSAİD ile iş birliğini yoğunlaştırmak için memorandum imzalamak istediklerini dile getirdi.

MÜSİAD Kazakistan Başkanı Kesen, forum kapsamında AA muhabirine yaptığı açıklamada, 2018'den beri Kazakistan'da faaliyet gösterdiklerini ve bugünde üye sayısının 185 civarında olduğunu söyledi.

Kesen, temel amaçlarının iki ülke arasındaki ticari ilişkileri artırmak olduğunu kaydederek, "Bu iş forumunun düzenlenme amacı da iki ülke arasındaki ticari faaliyetlerin artırılması için iş adamlarının karşılıklı görüşmelerini sağlayarak ticari anlaşmaların zeminini hazırlamaktı." dedi.

MÜSİAD'ın sadece iş insanlarını bir araya getiren ve onların birbirleriyle kaynaşmasını sağlayan güçlü bir sivil toplum kuruluşu değil aynı zamanda uluslararası ticaret diplomasisinde de önemli potansiyeli olan bir platform olduğuna dikkati çeken Kesen, "Sayın Cumhurbaşkanlarımız, kardeş ülkeler Türkiye ile Kazakistan arasındaki ticaret hacminin önce 5 milyar dolara sonra 10 milyar dolara artırılması yönünde net talimat vermiştir. Biz de bu talimatı en yaraşır şekilde yere getirmeye çalışıyoruz." ifadesini kullandı.

MÜSAİD İhracat Geliştirme Komisyonu Başkanı Sıcakyüz de foruma katılmak için Türkiye'den farklı sektörleri temsilen 32 iş insanının geldiğini aktardı.

Sıcakyüz, Türk iş heyetinin Almatı'da çeşitli temaslarda bulunduğunu belirterek, "Bugün gerçekleştirdiğimiz programla iki ülke arasındaki ticari hedefe ulaşmak için bir adım daha atmış olduk." dedi.

Forum çerçevesinde, Türk ve Kazak iş insanları arasında ikili görüşmeler de gerçekleştirilecek.
Avrupa'da bir kriz daha: Biri bitmeden yenisi başladı
BM Genel Sekreteri Guterres'ten Türkiye'ye 'tahıl koridoru' övgüsü: Umut ve mucize
Kılıçdaroğlu Hakim ve Savcılar Yüksek Kurulu'nu hedef aldı: Bunları yapan hakim değil çetedir
İstanbul Sancaktepe'de metro inşaatında vinç devrildi! 2 kişi öldü 1 kişi yaralandı
HDP'den İmamoğlu ve Yavaş'ın olası adaylığına yönelik: Kabul görmez
Kral Charles’tan yeni skandal! Irkçılık yaptığı anlar kamerada!
EPDK'dan Kılıçdaroğlu'na yalanlama!
Almanya Ekonomi Bakanı Habeck: Hava durumu için dua ediyorum
CHP’li Kırşehir Belediyesi'nde 1 kişiye 3 müdürlük
Donetsk, Luhanks ve Herson'da referandum kararı! Rusya'ya katılmak için harekete geçtiler
Putin Rus gübresinin Avrupa limanlarında bekletilmesine tepki gösterdi
Çırağan Caddesi'nde ağaç katliamı yapan İBB 'Yeni ağaçlar dikilecek' sözünü 6 ay geçmesine rağmen tutmadı
Cumhuriyet'in 100. yılında savunma sanayisinden gövde gösterisi
İmamoğlu'ndan Kılıçdaroğlu'na: Bugün muhalefet lidersiniz, yarın bu ülkenin başındasınız
LGBT'li sapkınlar İslam'ı alet ettiler! Eşcinsel sözde imam Ludovic-Mohamed Zahed İstanbul'da Brand Week'te konuşma yapacak
AYM'den den HDP'ye kapatma davasıyla ilgili flaş karar: Reddi hakim talebi reddedildi
Fatih’te iki polisin vurulduğu olayla ilgili flaş gelişme
6’lı masada bakanlık pazarlığının ardından milletvekili pazarlığı
Kemal Kılıçdaroğlu'ndan Elazığlılara bakanlık vaadi
Batı’dan Rusya’ya büyük misilleme! Demir perdeyi çektiler
Meteoroloji saat verip uyardı: Sıcaklıklar düşüyor sağanak yağış geliyor

Meteoroloji saat verip uyardı: Sıcaklıklar düşüyor sağanak yağış geliyor

Ehliyette değişiklik! Resmi Gazete'de yayımlandı

Ehliyette değişiklik! Resmi Gazete'de yayımlandı

Milyonlarca vatandaşa 'TOKİ'den dolandırıcılık uyarısı

Milyonlarca vatandaşa 'TOKİ'den dolandırıcılık uyarısı

Benzin fiyatlarını düşürecek sürpriz adım: 10 milyon varil birden satacak

Benzin fiyatlarını düşürecek sürpriz adım: 10 milyon varil birden satacak

EYT'de düğüm çözülüyor: Bu tarihe dikkat!

EYT'de düğüm çözülüyor: Bu tarihe dikkat!

TOKİ'de taksit artışı ne kadar olacak? Gerçek ortaya çıktı, algı çöktü

TOKİ'de taksit artışı ne kadar olacak? Gerçek ortaya çıktı, algı çöktü