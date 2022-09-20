Meteoroloji saat verip uyardı: Sıcaklıklar düşüyor sağanak yağış geliyor

Meteoroloji 20 Eylül Salı güncel hava durumu raporunu yayımladı. Buna göre, dört bölgede sağanak yağmur görülecek. Hava sıcaklıkları 4-6 derece düşerken yağışların Kastamonu, Sinop, Çorum, Amasya ile Samsun'da kuvvetli olması bekleniyor.Ülkemiz genelinin parçalı, kuzey kesimlerinin yer yer çok bulutlu, İç Anadolu'nun kuzeydoğusu, Karadeniz ile Kocaeli, Sakarya, Antalya'nın iç kesimleri, Osmaniye, Hatay kıyıları, Kahramanmaraş, Gaziantep, Erzincan, Erzurum, Tunceli, Bingöl ve Ardahan çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.Yağışların Kastamonu'nun doğusu, Sinop, Çorum ve Amasya çevreleri ile Samsun'un batı ilçelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.Hava sıcaklıklarının kuzeydoğu kesimlerde biraz artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı; genellikle mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.Rüzgarın genellikle kuzeyli yönlerden, Akdeniz kıyıları ile Güneydoğu kesimlerde batı ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Doğu Anadolu'nun kuzey ve batısında zaman zaman kuvvetli olarak eseceği tahmin ediliyor.Sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların Kastamonu'nun doğusu, Sinop, Çorum ve Amasya çevreleri ile Samsun'un batı ilçelerinde yerel olarak kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek sel, su baskını, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.Parçalı ve az bulutlu, yarın zamanla doğusunun yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Sakarya çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.DİYARBAKIR 16°C, 35°C Az bulutlu ve açıkGAZİANTEP 18°C, 32°C Az bulutlu ve açık, yarın zamanla parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıSİİRT 23°C, 34°C Az bulutlu ve açıkŞANLIURFA 23°C, 35°C Az bulutlu ve açıkParçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.AFYONKARAHİSAR 12°C, 26°CParçalı ve az bulutluDENİZLİ 18°C, 31°CParçalı ve az bulutluİZMİR 19°C, 27°CAz bulutlu ve açıkMANİSA 17°C, 30°CAz bulutlu ve açıkAz bulutlu, bölgenin doğusu ile yarın iç kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, yarın öğle saatlerinden sonra Antalya'nın iç kesimleri, Hatay kıyıları ile Osmaniye ve K. Maraş çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.ADANA 21°C, 33°CAz bulutlu, zamanla parçalı bulutluANTALYA 22°C, 27°CAz bulutlu ve açık, yarın zamanla iç kesimleri çok bulutlu ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıHATAY 21°C, 29°CAz bulutlu ve açık, yarın zamanla iç kesimleri çok bulutlu ve kıyı kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıISPARTA 14°C, 28°CParçalı ve az bulutlu, yarın zamanla yer yer çok bulutluParçalı ve az bulutlu, yarın zamanla kuzey kesimlerinin yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren Kırıkkale, Kırşehir ve Yozgat çevreleri ile zamanla Çankırı ve Sivas çevreleri ile Ankara'nın kuzey ve doğu kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.ANKARA 14°C, 26°CParçalı ve az bulutlu, yarın zamanla yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra kuzey ve doğu çevreleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıÇANKIRI 12°C, 29°CParçalı ve az bulutlu, yarın zamanla yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak yağışlıESKİŞEHİR 10°C, 24°CAz bulutlu, yarın zamanla parçalı bulutluKONYA 17°C, 28°CParçalı ve az bulutluAz bulutlu, yarın zamanla parçalı ve yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren bölge genelinin yerel olmak üzere aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.BOLU 7°C, 20°CAz bulutlu, yarın zamanla parçalı ve yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere aralıklı sağanak yağışlıDÜZCE 12°C, 23°CAz bulutlu, yarın zamanla parçalı ve yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere aralıklı sağanak yağışlıKASTAMONU 10°C, 22°CAz bulutlu, yarın zamanla parçalı ve yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere aralıklı sağanak yağışlıSİNOP 19°C, 25°CAz bulutlu, yarın zamanla parçalı ve yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere aralıklı sağanak yağışlıParçalı ve yer yer çok bulutlu, bu akşam ve gece saatlerinde Doğu Karadeniz kıyıları ile Ordu çevrelerinin, yarın bölge genelinin yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.AMASYA 14°C, 27°CParçalı, yarın zamanla yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlıARTVİN 17°C, 28°CParçalı ve çok bulutlu, kıyı kesimleri yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlıSAMSUN 18°C, 24°CParçalı ve çok bulutlu, yarın öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlıTRABZON 20°C, 23°CParçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlıAz bulutlu ve açık, yarın zamanla kuzey kesimlerinin yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Erzincan, Tunceli ve Bingöl çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.ERZURUM 8°C, 27°CAz bulutlu ve açık, yarın zamanla parçalı ve yer yer çok bulutluKARS 8°C, 28°CAz bulutlu ve açık, yarın zamanla parçalı ve yer yer çok bulutluMALATYA 14°C, 31°CAz bulutlu, yarın zamanla parçalı bulutluVAN 10°C, 28°CAz bulutlu ve açık