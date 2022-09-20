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LGBT'li sapkınlar İslam'ı alet ettiler! Eşcinsel sözde imam Ludovic-Mohamed Zahed İstanbul'da Brand Week'te konuşma yapacak

LGBT'li sapkınlar özellikle Netflix'te yer alan yapımlarda sapkın düşüncelerini özellikle çocuklar ve gençlere empoze etmeye çalışırken geçtiğimiz hafta da ABD'de 10 yaşındaki bir çocuk 'en genç trans model' denilerek podyuma çıkarıldı. LGBT'li sapkınların son skandalı ise İslam'ı kirletmek oldu. Kendisini 'eşcinsel imam' olarak tanıtan Cezayir asıllı Fransız Ludovic-Mohamed Zahed, 7-11 Kasım'da İstanbul'da Brand Week'te konuşma yapacak...

LGBT'li sapkınlar İslam'ı alet ettiler! Eşcinsel sözde imam Ludovic-Mohamed Zahed İstanbul'da Brand Week'te konuşma yapacak
Ekleme: 20.09.2022 - 13:37 Güncelleme: 20.09.2022 - 13:38 / Editör: Ozge Selin
LGBT'li sapkınlar İslam'ı alet ettiler! Eşcinsel sözde imam Ludovic-Mohamed Zahed İstanbul'da Brand Week'te konuşma yapacak
Tüm dünyada son yıllarda LGBT'li sapkınlar etki alanlarını genişletmek için türlü türlü yollara başvuruyor. LGBT'lilerin bu yolda sıklıkla başvurdukları yol ise Netflix gibi popüler içerik uygulamalarında yer alan dizi ve filmlerde kendilerine yer bulmaları. Bununla birlikte LGBT'liler sık sık kamuoyu önüne çıkarak çocuklar ve gençleri etkilemeye çalışıyor.

İSLAM'I DA ALET ETTİLER
LGBT'li sapkınlar son olarak İslam'ı da kendilerine alet etme gafletine düştüler.

Fransa'da yaşayan Cezayir asıllı Fransız Ludovic-Mohamed Zahed, bu sapkınlığın öne çıkan temsilcilerinden.

Ludovic-Mohamed Zahed kendisini ise 'eşsincel sözde imam' olarak tanımlıyor.

İSTANBUL'A GELECEK

Ludovic-Mohamed Zahed, İstanbul'a gelecek. Eşsincel sözde imam Ludovic-Mohamed Zahed, 7-11 Kasım'da Garanti Bankası ve Bayer'in ana sponsorlunu üstlendiği Brand Week'te konuşma yapacak. Brand Week internet sitesinde ise Ludovic-Mohamed Zahed'in özgeçmişinde şunlar yazıyor "Cezayir asıllı Fransız bir imam olan Dr. Zahed, Avrupa'nın ilk "Ne olursan ol gel" düşüncesini benimseyen camisini Fransa-Paris'te kurmuştur.

Beşeri bilimler alanında doktora yapan Dr. Zahed çeşitlilik, dahiliyet ve LGBTI+ Müslümanlar hakkında araştırmalar yapmaktadır. Ayrıca Fransa'daki Müslüman LGBT'lere güvenli alan sağlamayı amaçlayan HM2F'i (Muslim Homosexuals of France) kurmuştur. "

KİM BU LUDOVİC-MOHAMED ZAHED?

1977 Cezayir doğumlu olan Ludovic-Mohamed Zahed, Fransız vatandaşlığıyla birlikte Ludovic adını da aldı. Avrupa'da LGBT'li sapkın derneklerin fonladığı Ludovic, Müslüman derneği HM2F'yi kurdu ve Fransa'da LGBT'liler için diye tanımladıkları camiyi kurdu.

SOSYAL MEDYA PAYLAŞIMLARI İMAM'DAN ÇOK SAPKIN BİRİ GİBİ

Mohamed Zahed'in Instagram paylaşımlarında ise sapkın düşünceleri açıkça yer alıyor.

DİLEK İMAMOĞLU FONDAŞLAR DA KONUŞMA YAPACAK

Brand Week'te CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun eşi Dilek İmamoğlu da "Akademisyen & Sivil Toplum Gönüllüsü" sıfatıyla bir konuşma yapacak.

İmamoğlu'nun yanı sıra CHP'li olan Necati Özkan, Onursal Adıgüzel, Tuncay Özkan'la birlikte yurt dışından fonlanan Ruşen Çakır, C konuşma yapacak.

YORUMA KAPADILAR

Öte yandan Brand Week'in Instagram sayfasında Ludovic-Mohamed Zahed'in konuşmasının duyurulduğu paylaşım da yorumlara kapatıldı.
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LGBT'li sapkınlar İslam'ı alet ettiler! Eşcinsel sözde imam Ludovic-Mohamed Zahed İstanbul'da Brand Week'te konuşma yapacak
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